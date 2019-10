Reguilón: "La Eurocopa no me inquieta ahora, sé que hay mucho nivel en el lateral izquierdo"

Actualizado 10/10/2019 16:11:32 CET

Sergio Reguilón, en rueda de prensa con la selección - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Sevilla y de la selección española Sergio Reguilón aseguró que está "en un momento muy feliz de su carrera" y que por ello no se plantea nada sobre su vuelta al Real Madrid cuando acabe su cesión, mientras que tampoco se obsesiona con estar en la Eurocopa del año que viene porque "hay mucho nivel" en su posición, "con jugadores muy 'top'".

"Ahora mismo estoy en un momento muy feliz de mi carrera, disfruto de cada momento y estar aquí es ya un motivo de alegría, disfruto de cada segundo de la concentración", recalcó Reguilón en rueda de prensa en la concentración de la selección.

El madrileño dejó claro que no piensa actualmente "en la opinión" de Zinédine Zidane y si el francés no le debería haber dejado marchar. "Pienso en lo mío, para mí esto es un premio y no pienso en otras cosas", aseveró. "Son cosas de fútbol y nunca se sabe", añadió sobre las recurrentes lesiones de Marcelo y Ferland Mendy, los laterales izquierdos del conjunto blanco.

El sevillista aclaró igualmente que, aunque "cada futbolista es un mundo y requiere circunstancias diferentes", "lo conveniente siendo joven es sumar el máximo de minutos, competir al máximo nivel y coger experiencia". "Irme al Sevilla era lo adecuado para mí y estoy satisfecho", subrayó.

"Ha sido un año bastante raro, porque he pasado de jugar como profesional a estar sentado aquí y tengo que asimilarlo poco a poco. Soy consciente de lo que he conseguido y trabajo día a día para que esto nunca se acabe", prosiguió el defensa, al que no le "inquieta ahora" el ir o no a la Eurocopa. "La decisión es del mister y trabajaré para estar aquí. Sé que hay mucho nivel en mi posición, con jugadores muy 'top' en sus equipos. Esto es una carrera de fondo y todavía me queda mucho por jugar", remarcó.

Reguilón reconoció que tanto Julen Lopetegui, su técnico en el Sevilla, como Robert Moreno, el seleccionador nacional, "son dos técnicos a los que les gusta mucho tener el balón y dominar el juego". "Se asemejan bastante. Me ha pedido que aporte lo que aporto en el Sevilla e intento coger lo que él me dice", advirtió sobre el catalán.

El futbolista del Sevilla se refirió también a la nueva era en el combinado nacional. "Al final es un cambio de ciclo. Aquí ha habido grandes jugadores, pero todo pasa y ahora hay una nueva generación que quiere dar el mismo nivel", puntualizó.

"El jugar en la selección siempre es una presión añadida porque representar a tu país te exige muchísimo, pero nosotros siempre jugamos con esa presión que es básica para cualquier futbolista. Tenemos que ir con calma e ir poco a poco", consideró.

Sobre los partidos ante Noruega y Suecia, los calificó de "difíciles". "Queremos sellar ya el pase a la Eurocopa. El mister nos ha puesto su manera de jugar, sus virtudes y sus defectos y esperamos hacer dos grandes partidos", opinó el sevillista.

Finalmente, el lateral afirmó que no ha hablado "para nada" con Sergio Ramos y su posible deseo de ser olímpico en Tokio, pero sí elogió su figura. "Es el 'capi', la figura en la que todos nos fijamos. Es un profesional muy grande y estoy aprendiendo día a día de él", sentenció.