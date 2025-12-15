Reguilón ficha por el Inter de Miami

Archivo - El lateral izquierdo español Sergio Reguilón. - Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo español Sergio Reguilón se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Inter de Miami, club con el que ha firmado un contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, según confirmó el club de la MLS.

Reguilón, quien ocupará una plaza internacional en la plantilla, agrega una valiosa profundidad a la plantilla, trayendo una riqueza de experiencia de las competiciones más importantes del fútbol europeo", apunta el comunicado ofrecido por el Inter de Miami.

Reguilón, de 28 años, se une a la plantilla del Inter Miami procedente del Tottenham, y después de haber jugado más de 260 partidos entre la Premier League (81) y LaLiga EA Sports (56). Además, fue internacional absoluto español en seis ocasiones.

Ahora, Reguilón se une a Inter Miami CF como agente libre tras su reciente paso con el Tottenham Hotspur en la temporada 2024-25, en la que participó en seis partidos. Así, el experimentado lateral izquierdo será el encargado de sustituir en la plantilla dirigida por Javier Mascherano a también español Jordi Alba, retirado a final de curso, y será compañero de Leo Messi.

En las primeras palabras de Reguilón como jugador del Inter de Miami comentó que es "un proyecto muy ambicioso", y de un club "campeón" que está haciendo las cosas "muy bien". "Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo", apuntó.