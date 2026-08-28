El renovado Barça Femení defiende su hegemonía en la Liga F Moeve

Las jugadoras del FC Barcelona levantan su trofeo de campeonas de la Liga F Moeve 25-26 - LIGA F

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026-2027 de la Liga F Moeve arrancará este fin de semana con el Barça Femení una vez más como el rival a batir y con la esperanza de que le pueda afectar algo la renovación que ha acometido con la marcha de jugadoras importantes para ver un campeonato más competido por el resto de rivales encabezados por un Real Madrid que se ha reforzado en busca de ese salto competitivo que no ha terminado de cuajar.

El FC Barcelona afronta como gran favorito el torneo doméstico que ha dominado con mano de hierro desde la inacabada temporada de la pandemia. En 2020 recuperó el trono liguero cinco años después y puso fin al dominio del Atlético de Madrid para iniciar una firme hegemonía sin encontrar demasiada resistencia.

De hecho, desde la campaña 20-21, la distancia del campeón con sus rivales ha sido bastante amplia, aunque, al menos, se ha reducido algo respecto a los 25 y 24 puntos que sacó respectivamente al Real Madrid y a la Real Sociedad en 2021 y 2022. A partir de ahí, aventajó en 10, 15, 8 y 15 puntos al conjunto madridista, que tras acercarse y por fin batir a las blaugranas en la 24-25, se volvió a quedar demasiado lejos la pasada temporada.

El actual campeón tendrá que lidiar este año con la puesta en marcha de un nuevo proyecto con el que tratará de mantener a raya a todos sus rivales para encadenar su octavo título consecutivo y aspirar a un nuevo triplete nacional, siempre con la mirada puesta en la exigencia de la Liga de Campeones, donde además defiende título.

Pere Romeu estará al frente de un Barça que ha perdido seguramente a su mayor emblema, la centrocampista Alexia Putellas, que decidió poner fin a 14 años de blaugrana para emprender un nuevo reto en el fútbol inglés, en el ambicioso London City Lionesses, donde estará acompañada por otra jugadora clave como la central Mapi León. A la Superliga inglesa ha vuelto otro pilar como la lateral Ona Batlle, al Arsenal FC, mientras que la delantera Salma Paralluelo también decidió no renovar y unirse al Olympique de Lyon francés.

Para paliar estas bajas, han llegado la delantera brasileña Kerolin (Manchester City), y las defensas Martina Fernández (Everton) y Renée Van Asten (Ajax), además de la guardameta Tyler McCamey (Dallas Trinity) para reforzar un Barça que pese a las marchas mantiene un bloque muy potente con Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen, Irene Paredes, Vicky López o Ewa Pajor, y la fuerza de su inagotable cantera liderada por jugadoras como Clara Serrajordi o Aicha Camara.

El conjunto catalán iniciará la defensa del título en el Johan Cruyff ante una de las revelaciones del año pasado, el Costa Adeje Tenerife, que terminó cuarto clasificado y fue semifinalista de la Copa de la Reina Iberdrola, pero que se ha renovado mucho tras perder a jugadoras importantes como Natalia Ramos, Paola Hernández o Sakina Ouzraoui.

EL REAL MADRID TAMBIÉN SE RENUEVA

La alternativa al dominio culer lo encabezará el Real Madrid, subcampeón las cuatro últimas temporadas y que tras ganar su único Clásico en 2025, volvió a ser maniatado y arrollado por su rival la temporada pasada, en la que se cruzaron en todas las competiciones.

El equipo madridista sigue dirigido por Pau Quesada, técnico que llegó el año pasado para intentar dar un salto competitivo que no terminó de cuajar. Sin embargo, la entidad ha vuelto a apostar por lograrlo y ha renovado también su plantilla con nuevos fichajes con los que espera ser competitivo tanto a nivel nacional como en la Liga de Campeones si certifica su clasificación.

Jugadoras como Caroline Weir, Misa Rodríguez, Naomie Feller, Alba Redondo, Rocío Gálvez, Tere Abelleira, Yasmim Ribeiro o Shei García han dejado el club y han llegado nuevos fichajes, con especial mención para la prometedora delantera sueca Felicia Schröder (BK Häcken), con la que espera formar una potente pareja con la colombiana Linda Caicedo.

Además, futbolistas con mucho bagaje internacional como las neerlandesas Lineth Beerensteyn y Janou Levels (Wolfsburgo), la portuguesa Andreia Jacinto (Real Sociedad), la alemana Elisa Senns (Eintracht) y la italiana Arianna Caruso (Bayern) mejoran a priori una plantilla que tratará por fin de recortar las distancias con el FC Barcelona.

Con todo, el objetivo primordial para el equipo merengue es asegurarse poder jugar la previa de la Champions, algo a lo que aspiran tanto la Real Sociedad, tercera el año pasado y que le discutió casi hasta el final el subcampeonato al Real Madrid, y un Atlético de Madrid que vivió un último año bastante irregular y que precisamente será su primer rival en un derbi en el Alfredo di Stéfano que acapara la atención de esta primera jornada y que servirá para medir las ambiciones de ambos.

El equipo donostiarra, que tiene complicado meterse en la liguilla de la Champions, buscará ser de nuevo claro candidato al podio liguero tras un pasada temporada donde rayó a gran nivel y fue incluso capaz de ganar al Barça, aunque ha perdido a jugadoras importantes como Lucía Rodríguez, Andreia Jacinto y Emma Ramírez. Su inicio será en casa ante el Logroño United.

Por su parte, el Atlético tiene como misión recuperar parte de su competitividad en una Liga F en la que el año pasado se quedó a 15 puntos de la tercera plaza. Con un nuevo cambio en el banquillo, con la llegada de David González, y con el fichaje de la delantera Jenni Hermoso como gran reclamo para una plantilla también renovada y con otros nombres a seguir como Maite Zubieta (Athletic), Lucía Rodríguez (Real Sociedad) o Allegra Poljak (Madrid CFF).

Por detrás, se espera también que se aprieten las cosas por estar lo más cerca de la pelea por la Champions y en una zona más cómoda entre equipos como el Costa Adeje Tenerife, el Granada CF, el Sevilla FC, el Athletic Club y el Badalona Women, mientras que también habrá que prestar atención a la pelea por la permanencia con el Madrid CFF, el Deportivo ABANCA, la SD Eibar, el Logroño United, el RCD Espanyol, y los dos nuevos en la categoría, dos viejos conocidos como el Deportivo Alavés y el Valencia CF.

Serán un total de 240 encuentros repartidos en 30 jornadas de una Liga F Moeve que concluirá el fin de semana del 22 y 23 de mayo de 2027 y cuyo calendario incluirá dos jornadas intersemanales y cuatro parones FIFA para que la selección prepara la defensa de su histórico título de 2023 en el Mundial de Brasil.

--HORARIOS DE LA PRIMERA JORNADA DE LA LIGA F MOEVE 26-26.

-Sábado 29.

Deportivo Abanca - Sevilla FC 12.00.

Real Sociedad - Logroño United 12.00.

SD Eibar - RCD Espanyol 17.00.

Madrid CFF - Granada CF 21.00.

-Domingo 30.

Athletic Club - FC Badalona Women 12.00.

Deportivo Alavés - VCF Femenino 17.00.

FC Barcelona - Costa Adeje Tenerife 19.00.

Real Madrid CF - Atlético de Madrid 21.00.