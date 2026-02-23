El argentino Renzo Saravia fortalece la defensa del Valencia - VALENCIA CF

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa argentino Renzo Saravia jugará en el Valencia CF hasta final de temporada, ha confirmado este lunes el club valenciano, una incorporación que permite a los de Carlos Corberán cubrir la baja federativa del francés Dimitri Foulquier, lesionado de gravedad.

El futbolista cordobés, de 32 años, llega como agente libre a la capital del Turia después de acabar su vinculación con el Clube Atlético Mineiro brasileño el pasado mes de enero. Ahora, reforzará el lateral derecho del conjunto 'che', que había quedado debilitado por la grave lesión de rodilla de Foulquier, que tuvo que pasar por quirófano el pasado 12 de febrero.

Saravia se forjó en la liga de su país en Belgrano y Racing Club de Avellaneda, antes de dar el salto a Europa de la mano del Oporto, una etapa en la que disputó varios partidos internacionales con la selección argentina. Sin continuidad en el equipo portugués, jugó cedido en el Internacional de Porto Alegre. En Brasil también jugó en el Botafogo y, hasta este mismo año, en el Atlético Mineiro.

"Estoy contento, muy feliz por esta oportunidad en el club y muy motivado para lo que viene. Las sensaciones son muy buenas, las primeras horas también conociendo las instalaciones del club. Acabo de conocer a los compañeros", explicó Saravia en declaraciones a VCF Media, medio oficial del club.

Además, reconoció haber tenido "otras ofertas interesantes". "Pero cuando apareció el Valencia CF no lo dudé ni un minuto. Es una oportunidad muy importante para mí venir a LaLiga y jugar con los mejores. Estoy feliz por la decisión. Mi idea siempre va a ser dar lo mejor", indicó. "Estoy muy ansioso de conocer a la afición, el estadio... voy a representar muy bien la camiseta, desde la actitud y la 'garra' y desde lo táctico", añadió.

Por otra parte, agradeció poder coincidir con otros argentinos en el vestuario. "A Guido lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas también y me ha comentado maravillas del club, de la afición", apuntó. "El Valencia tiene una historia muy especial con los cordobeses. Kempes, Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen. El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia CF", expuso.

Saravia también destacó su polivalencia. "Soy un defensa que puede jugar tanto de lateral derecho como de 'stopper' por derecha haciendo la función de tercer central también, lo he hecho en varios clubes. Soy un jugador bastante agresivo, me gusta ser protagonista, con mentalidad ganadora. Espero aportar mi 'granito de arena' al club y ayudar a los compañeros", dijo, antes de finalizar mandando un mensaje a la afición. "Que acompañen porque siempre lo han hecho. Es su tradición, ser fieles al equipo y ésta no va a ser la excepción. Se vienen partidos muy importantes y tenemos que estar todos juntos para cumplir los objetivos", finalizó.