La RFEF asegura que busca "consenso" y no "imposición" para su nuevo modelo de liga femenina

Publicado 25/03/2019 23:53:01 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aseguró este lunes que su deseo es el de buscar "consenso" y no "imposición" a la hora de sacar adelante su nuevo proyecto para el fútbol femenino e invitó a los clubes de fútbol femenino, la Asociación de Clubes, jugadores y sindicatos incorporarse a la Comisión de Trabajo que lo está diseñando.

"Nos encantaría que todos los clubes se unan para impulsar este proyecto", indicó el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, tras una reunión en la que el organismo volvió a detallar las características y objetivos de este nuevo modelo.

Según señaló la RFEF en nota de prensa, este proyecto fue ya explicado a los clubes de la Segunda División y a los de la Liga Iberdrola que acudieron a la primera convocatoria realizada hace unas semanas.

De estas primeras reuniones surgió una Comisión de Trabajo que ya está funcionando y a la que se invitó a participar a los presentes en este encuentro al que estaban convocados los clubes de Primera División y al que se ha incorporado la Asociación de Clubes.

"A pesar de que algunos de los clubes no vinieron al primer encuentro, es importante sentarse a hablar para evitar paralizar el proceso. Es un avance muy importante el hecho de que hoy estén para poder sumar. Nuestra propuesta no es el final, aunque esté muy avanzada, porque desde este Federación buscamos el consenso, no la imposición", subrayó Camps.

En este sentido, el secretario general quiso transmitir a los clubes que "nadie pone en duda el éxito" de la actual Liga Iberdrola, pero que la del "futuro tiene problemas". Por eso la RFEF apuesta por un modelo piramidal a nivel de competición y organización, "sin islas o estructuras ajenas" para hacer crecer al fútbol femenino en España a todos los niveles y que se vean favorecidas las selecciones nacionales. Entre las principales novedades de este modelo, el organismo que preside Luis Rubiales también tiene prevista la creación de la Supercopa femenina.

"Si hay algo que se quiere cambiar, la voluntad por parte de esta Federación es hablarlo y estudiarlo e incluso modificarlo, pero mientras no sea así, la norma es la que está vigente", añadió Camps, que no escondió que "todos" están "obligados a cumplir las normas de la FIFA y UEFA".

En cuanto a los derechos de imagen, después de que la Asociación de Clubes Femeninos los vendiese a Mediapro por 9 millones de euros por las tres próximas temporadas, desde la RFEF advirtieron que, "como órgano tutelante, considera que lo importante es cómo comercializarlos y cómo se distribuyen los ingresos recibidos, siendo algo fundamental para esta institución que lleguen a la cantera".

"Los clubes, por su parte, han manifestado el interés por este modelo, cuyos objetivos deben ser alcanzados a medio plazo. A partir de ahora, se intentará llegar al máximo consenso en nuevas reuniones", sentenciaron desde la federación.