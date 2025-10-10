La RFEF desvela los horarios de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre el 28 y el 30 de octubre

Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF. - RFEF

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer este viernes los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre 2025-26, en la que se disputarán 56 encuentros entre el 28 y el 30 de octubre, según un comunicado.

A finales de octubre se cruzan los 112 equipos que participan en esta primera ronda del torneo del KO -están exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por jugar la Supercopa de España-, de hasta 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico.

Entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre se disputará íntegramente esta ronda que empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local en la eliminatoria. Así, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División.

--HORARIOS DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

-Martes 28 de octubre.

CE Constància - Girona FC19.00.

Ourense CF - Real Oviedo 19.00.

CD Atlético Tordesillas - Burgos CF 19.30.

SD Logroñés - Real Racing Club de Santander19.30.

UP Langreo - RC Ferrol19.30.

UCAM de Murcia CF - Cádiz CF19.30.

UD Maracena - Valencia CF20.00.

CF Inter de Valdemoro - Getafe CF 20.00.

CD Roda - Granada CF 20.00.

CD Tropezón - CyD Leonesa20.00.

CD Guadalajara - CP Cacereño20.00.

CF Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina 20.00.

US San Fernando - Albacete Balompié 20.00.

Utebo FC - SD Huesca 20.30.

RSD Alcalá - CD Tenerife 20.30.

CD Toledo - Sevilla FC21.00.

SD Negreira - Real Sociedad 21.00.

CD Extremadura - UD Las Palmas 21.00.

-Miércoles 29.

UD Poblense - CE Sabadell FC18.00.

UD Los Garres - Elche CF 19.00.

CD Sant Jordi - CA Osasuna 19.00.

UD Mutilvera - Real Zaragoza19.00.

CD Ebro - SD Tarazona 19.00.

FC La Unión Atlético - AD Ceuta FC19.30.

Atlético Astorga FC - CD Mirandés 20.00.

Torrent CF - Juventud de Torremolinos CF20.00.

Atlètic Sant Just FC - RCD Mallorca 20.00.

CF Lorca Deportiva - UD Almería20.00.

Náxara CD - SD Eibar 20.00.

Caudal Deportivo - Real Sporting de Gijón 20.00.

CD Cieza - Córdoba CF 20.00.

CDA Navalcarnero - AD Mérida20.00.

CD Numancia de Soria - Arenas Club20.00.

UE Sant Andreu - CD Teruel 20.00.

CD Azuaga - CD Leganés20.00.

Club Portugalete - Real Valladolid CF20.00.

Puente Genil FC - FC Cartagena 20.30.

UD Ourense - Pontevedra CF 20.30.

Reus FC Reddis - CE Europa 20.30.

CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF 21.00.

CD Yuncos - Rayo Vallecano 21.00.

Real Jaén CF - CD Eldense21.00.

CD Quintanar del Rey - UD Ibiza21.00.

-Jueves 30

Orihuela CF - Levante UD 19.00.

Puerto de Vega CF - RC Celta19.00.

CD Valle de Egües - FC Andorra 19.30.

Getxo CD - Deportivo Alavés 20.00.

Real Ávila CF - Real Avilés Industrial CF 20.00.

CD Atlético Baleares - Gimnàstic de Tarragona 20.00.

UD Logroñés - SD Ponferradina 20.00.

Club Atlético Antoniano - CD Castellón 20.00.

CD Estepona Fútbol Senior - Málaga CF21.00.

Atlético Palma del Río CF - Real Betis 21.00.

CE Atlètic Lleida - RCD Espanyol 21.00.

UD Sámano - RC Deportivo 21.00.

Real Murcia CF - Antequera CF 21.00.