La RFEF inicia la Semana Internacional de la Mujer bajo el lema 'Sueña sin límites'

Lona de la selección española femenina de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con motivo del Día Internacional de la Mujer - RFEF

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el domingo 8 de marzo, desarrollará durante toda la semana distintas acciones en el fútbol español, todo bajo el inspirador lema 'Sueña sin límites', con las internacionales españolas como protagonistas.

Desde este lunes, las redes sociales de la RFEF se teñirán de color morado, que simboliza este día. Además, en la fachada de la sede federativa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) se ha instalado una lona conmemorativa con el lema 'Sueña sin límites' y la imagen de la selección española femenina de fútbol como arranque oficial de la semana.

Los encuentros de clasificación de las de Sonia Bermúdez para el Mundial de Brasil de 2027 contarán con acciones relacionadas con la Semana Internacional de la Mujer. La campaña tendrá presencia en el España-Islandia del 3 de marzo, en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón, y en el Ucrania-España del 7 de marzo, en el Mardan Antalyaspor de Turquía.

En Castellón, ciudad que ya acogió las Jornadas Deportivas 'Igualdad en el Deporte y la Sociedad', las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones vestirán camisetas con el lema 'Sueña sin límites'; el claim se activará en los videomarcadores y las voluntarias de la lona central serán niñas de clubes locales, reforzando "el vínculo entre los referentes actuales y el futuro".

"La RFEF tiene un firme compromiso en el trabajo en pro de la igualdad dentro de la nueva etapa iniciada con la presidencia de Rafael Louzán y, por ello, seguirá desarrollando proyectos, acciones e iniciativas que permitan alcanzar este objetivo prioritario", señaló el organismo federativo.