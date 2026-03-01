La RFEF ofrece su apoyo a los profesionales del fútbol que se encuentran en Oriente Medio

Archivo - El Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, durante una Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes en el Senado - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó el sábado un gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas por el ataque de fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán.

El organismo federativo ha informado de que se ha habilitado un canal de comunicación para recibir y atender todas las necesidades que puedan tener entrenadores, jugadores, técnicos y demás profesionales del fútbol, así como sus familias (internacional@rfef.es).

Además, ha explicado que miembros de la RFEF se han puesto en contacto con las Embajadas de España en estos países para ofrecer "todo el apoyo posible" a los y las profesionales del ámbito del fútbol que acudan a las mismas. Paralelamente se mantiene "una comunicación permanente" con las Federaciones de fútbol de los Estados que se encuentran en el área de conflicto.

El Comité de crisis fue convocado el sábado por la tarde por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y está integrado por responsables de distintas áreas relacionados con los profesionales que desarrollan su trabajo en estas zonas.

Según explica la RFEF, se realizará "un seguimiento exhaustivo de la evolución de los acontecimientos", estableciendo las medidas necesarias para ayudar a las personas desplazadas por su profesión a estas áreas.

En Irán y, específicamente en los países de la península Arábiga, desarrollan su trabajo múltiples profesionales del fútbol españoles. "La Federación se está poniendo en contacto de manera directa o indirecta con ellos para conocer su situación y ofrecerles aquello que necesiten", finalizó.