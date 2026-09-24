La RFEF presenta los éxitos del fútbol español en las Naciones Unidas

La Copa del Mundo en el torneo celebrado en 2026. - RFEF

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El modelo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la selección española de fútbol y del fútbol español como referente mundial serán la base de la ponencia que impartirá el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel Casanueva, dentro del panel de conferencias que incluye la Cumbre de Impacto Iberoamericano, que se celebrará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York este viernes.

Según un comunicado, la RFEF, a través de su secretario general, presentará las claves y el trabajo realizado desde la Federación en los últimos dos años, y que han permitido colocar a la entidad como "eje del fútbol español, en una vocación de diálogo, colaboración, lealtad institucional y apertura al mundo que han llevado a ser referente a nivel mundial".

Todo ello, después también de los éxitos cosechados por la selección española de fútbol como vigente campeona del mundo masculina y femenina, o con la proyección internacional de torneos como la Copa del Rey o la Supercopa de España.

La Cumbre de Impacto Iberoamericano, que este año celebra su décimo aniversario, se desarrolla durante una jornada en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y reúne a líderes globales en torno al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de ONU. La Cumbre reúne a Jefes de Estado, ministros, altos ejecutivos, agentes de cambio y organizaciones globales para forjar alianzas.