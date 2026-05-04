La RFEF y la RFER se reúnen para explorar vías de colaboración

Rafael Louzán (izda) y Juan Carlos Martín (dcha) durante su encuentro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - RFEF

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y su homólogo de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín, 'Hansen', mantuvieron este lunes un encuentro de trabajo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) de cara a explorar "distintas vías de colaboración" entre ambas instituciones.

Además, según informó la RFEF en nota de prensa, también en el horizonte de esta reunión estuvo la candidatura de la RFER, cuyas selecciones usan con cierta periodicidad las instalaciones de la Ciudad del FútboL, a organizar la Copa del Mundo de Rugby de 2035, en cuyo proceso de candidatura se encuentra.

En este sentido, durante el encuentro entre máximos mandatarios, Rafael Louzán se interesó "por el desarrollo de campañas de colaboración y búsqueda de sinergia entre ambas federaciones", apuntaron desde la RFEF.