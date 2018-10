Ricardinho: "El fútbol sala no me debía un título, yo se lo debo todo a él"

Publicado 11/02/2018 1:02:08 CET

El internacional portugués Ricardo Filipe da Silva Braga, 'Ricardinho', designado 'Mejor Jugador' de la Eurocopa celebrada en Eslovenia después de que su equipo derrotase a España en la final (3-2), ha asegurado que el fútbol sala "no" le debía nada, sino que es él el que le debe "todo" a este deporte, y ha destacado que los españoles ya tienen siete títulos y que ahora le tocaba alzar su primer trofeo al combinado luso.

"Siento el respeto y el cariño de los españoles, valoro la liga española, la mejor del mundo. No me debía un título el fútbol sala, se lo debo yo todo al fútbol sala. Portugal merece este respeto", señaló en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Además, el ala del Movistar Inter se mostró exultante por la conquista del título ante España, que privó a Portugal de conseguir su primer entorchado en 2010. "Sois muy patriotas, como yo. Es un día duro para todos, alguien no iba a ganar e iba estar muy triste. Nos ha tocado a nosotros y estoy muy contento. España ya tiene siete -títulos-, hoy nos ha tocado a nosotros; lo siento por la gente de España, me siento en casa, pero estoy muy feliz por Portugal", indicó.

Por otra parte, el luso restó importancia a la lesión que le privó de jugar la prórroga. "No fue nada de Pola, me caí y Pola se cayó encima de mí. Fue un esguince fuerte, un dolor en la tibia, pero no es nada alarmante. Lo importante es disfrutar", explicó. "Mañana veré los dolores, hoy es un día histórico y no quiero perderme nada", añadió.

Por último, Ricardinho, que se alzó con el 'MVP' del torneo y fyue el máximo anotador con siete goles, aseguró que no le gustan las comparaciones con el madridista Cristiano Ronaldo, el otro deportista referente del país. "Nosotros somos fútbol sala y hay que hablar de fútbol sala, y no juntarlo con lo otro", concluyó.