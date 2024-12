Rivaldo confía en la recuperación del Barça: "Volverá a ganar y a destacarse en la Liga"

Archivo - Fútbol.- Rivaldo: "Me imagino a Messi en el Barça con 38 años con nuevo presidente"

El exfutbolista brasileño Vítor Borba Ferreira, 'Rivaldo', tiene claro que el FC Barcelona "volverá a ganar y a destacarse" en la zona alta de LaLiga EA Sports, lanzando un mensaje de tranquilidad a los aficionados blaugranas después de los últimos resultados adversos en casa ante la UD Las Palmas y el CD Leganés.

Rivaldo, leyenda culé, declaró en una charla con la casa de apuestas Betfair que "el Barcelona volverá a ganar y a destacarse en la Liga, aunque el Real Madrid y el Atlético de Madrid siempre están al acecho; especialmente el Real, que nunca puede darse por vencido".

"El Barça ha dejado escapar puntos muy importantes en las últimas fechas, pero aún es el líder de la Liga. Confío en Flick y en el trabajo de los jugadores, que está siendo bueno. Así que pienso que van a recuperar el nivel que mostraron al comienzo de temporada, en el que los rivales tenían sueños cuando tenían que enfrentarse a ellos tanto en la Liga como en Europa", añadió el embajador de Betfair en su entrevista.

El que fuera Balón de Oro en 1999 también valoró la cita azulgrana de este mismo sábado en Montjuïc ante el Atlético de Madrid. "Es un partido difícil para el Barcelona porque el Atlético intentará frenarle de todas formas. Simeone es un gran entrenador, y su trabajo con los jugadores es notable", elogió Rivaldo al técnico del conjunto colchonero.

"Al inicio de la temporada, el Atlético estaba en una situación complicada, pero ahora están empatados a puntos, lo que demuestra la calidad de Simeone. Será un partido reñido, pero creo que el Barcelona lo tiene todo para ganar", auguró el talentoso exjugador brasileño.

Para Rivaldo, aún no se ha hecho justicia respecto a su compatriota Vinícius Jr. "Merecía ganar el Balón de Oro por su perfecto año 2024. Hay que respetar a quien ganó, en este caso Rodri, que lo hizo también por méritos propios. Pero como ya dije, lo que me decepcionó fue saber que más de 60 entrenadores no incluyeron a Vini entre los tres mejores jugadores, lo cual es increíblemente decepcionante", aseguró.

"Vini tuvo un año extraordinario, destacando en la Champions y en la Liga, y merecía el Balón de Oro. El hecho de estar fuera del podio de los mejores demuestra que algunos de los que votan no tienen criterios claros. Al menos este premio The Best sí hace un justo reconocimiento a su temporada", dijo sobre el galardón que sí se llevó el madridista.

Por último, Rivaldo valoró el papel de Kylian Mbappé en el conjunto merengue. "Está teniendo un inicio complicado, pero siempre dije que sería un jugador de éxito en el Real Madrid, goleador y figura destacada. Tiene talento para ser el próximo mejor jugador del mundo y está en el mejor club del mundo en cuanto a títulos e historia. La adaptación lleva algo de tiempo, pero estoy seguro de que será una pieza clave y un gran candidato al Balón de Oro en el futuro", concluyó.