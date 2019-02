Rivaldo: "Debemos apreciar los esfuerzos del Madrid para seguir con vida en todas las competiciones"

Publicado 05/02/2019 17:10:44 CET

"El Barcelona ya le ha derrotado este año sin Messi"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Vitor Barbosa Ferreira, 'Rivaldo', admite que se tiene que "apreciar" el esfuerzo del Real Madrid para "seguir con vida" en todas las competiciones pese a su mal arranque de temporada, y confía que en Leo Messi, a poco que pueda, juegue este miércoles en el Camp Nou en un primer Clásico de semifinales de Copa del Rey.

"Nunca es fácil enfrentarse a tantas críticas, así como a las salidas de Cristiano Ronaldo y Julen Lopetegui, por lo que debemos apreciar sus esfuerzos recientes para seguir con vida en todas las competiciones", manifestó Rivaldo en declaraciones facilitadas por 'Betfair, de la que es embajador.

El exdelantero subrayó que el Real Madrid se está recuperando de un mal comienzo de temporada y está "ganando confianza". "Puede ser un partido difícil para el Barcelona, como es habitual en este tipo de enfrentamientos", apuntó sobre el Clásico copero.

"Pocos dirían que el Real Madrid estaría solo a ocho puntos del Barcelona y en semifinales de Copa del Rey hace unos meses, pero el equipo de Solari está haciendo su trabajo con humildad y se está recuperando", añadió al respecto.

También destacó la mejora de Karim Benzema y del joven brasileño Vinicius. "Últimamente ha mejorado mucho y ha marcado muchos goles, por lo que el FC Barcelona debe tener cuidado con Benzema, que llega al Camp Nou con mucha confianza", afirmó.

"El Real Madrid está reaccionando muy bien, Vinicius también está ganando confianza y convenciendo a los aficionados, demostrando todo su valor", señaló sobre su compatriota, al que aconsejó que "haga caso" del "jefe" Solari y juegue donde le digan.

Sobre la semifinal, desde el punto de vista del Barça, cree que Ernesto Valverde no debería rotar. "Una eliminación sería difícil para la confianza en el entrenador y para la del equipo en una parte crucial de la temporada, por lo que no hay mucho que inventar en este partido y debería jugar con todas sus fuerzas. Este no es un partido para rotar", argumentó.

"De todos modos, creo que el equipo tiene una buena plantilla y la forma en la que juegan les permite ahorrar más energía que otros clubes ya que tienen una gran posesión de balón y obligan a sus oponentes a correr mucho", matizó Rivaldo al respecto.

En cuanto a las molestias de Leo Messi, 'tocado' tras un choque en el partido contra el Valencia del pasado sábado, el brasileño piensa que "si logra recuperarse parcialmente", le decisión de estar en el campo "dependerá más de él que del entrenador". "Tiene un estatus y creo que realmente quiere jugar este partido", advirtió.

"Es un jugador importante para el equipo y los resultados sin él así lo demuestran. Pese a todo el Barcelona ya ha derrotado este año al Real Madrid sin Messi. Es un jugador crucial en el equipo, pero el Barcelona no depende tanto de él como algunos podrían suponer", ahondó.