Rivaldo: "Suárez no se va a mover del Barça y me parece bien"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo cree que Luis Suárez no va a dejar el equipo este verano y le parece "bien" que siga, siendo como es el tercer máximo goleador del club, pero con una dosificación física a la que también sumaría a Leo Messi.

"Aparentemente Suárez no se va a mover del Barcelona ni se irá a la Juventus. Y a mí me parece bien, porque Suárez se ha ganado el derecho a continuar, aun incluso después de que el entrenador le dijera que no cuenta con él", comentó el embajador de Betfair.

En este sentido, recordó que tiene un contrato que se debe respetar. "Tiene contrato, es un gran jugador y no podemos olvidar que es el tercer máximo goleador en su historia, así que me parece normal su postura", argumentó.

Si se queda, eso sí, cree que debería aceptar jugar menos, y hacerlo en momentos clave. "Los dos están por encima de los 33 años. Por eso creo que Koeman debería cuidar más que nunca su estado físico, dosificarlos para que lleguen bien a los momentos de la temporada", opinó sobre Suárez y Messi.

"Otros jugadores como Ansu Fati o Griezmann podrían tener más galones. Creo que sería una transición perfecta para el momento en el que Messi y Suárez se marchen", añadió en este sentido.

Por otro lado, de cara a las elecciones presidenciales de 2021, se postuló para ayudar a cualquier precandidato. "Nadie me ha contactado todavía. Pero siempre he dejado claro que yo estoy dispuesto a hablar y colaborar en cualquier futuro proyecto. Soy un gran hincha del Barcelona y estaré disponible para poder aportar en función de mis cualidades. Así que estoy abierto a conversar con cualquier potencial candidato para ver en qué puedo ayudar", aseguró.

"He leído que Laporta podría presentarse. Su trayectoria en el Barcelona fue muy exitosa y con él logró ser el mejor equipo de la historia. No olvidemos que bajo su mandato gente de La Masía dio un paso al frente para ser líderes del proyecto. Si se presenta, será un candidato muy, muy fuerte para poder empezar un segundo mandato en el Barcelona desde marzo de 2021", opinó sobre Joan Laporta.