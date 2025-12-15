River Plate se lleva la primera edición de la Messi Cup. - MESSI CUP

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

River Plate se proclamó vencedor de la primera edición de la Messi Cup, torneo impulsado por Leo Messi de categoría Sub-16, tras imponerse por 2-0 al Atlético de Madrid en la gran final disputada en el Chase Stadium de Miami.

La competición, que contó con la presencia constante de Leo Messi en numerosos encuentros, incluida la final, cerró su estreno reuniendo a algunas de las academias más prestigiosas del mundo en un entorno de máxima exigencia formativa y competitiva.

El Chase Stadium, escenario de la final, se convirtió en el gran punto de encuentro para el talento joven internacional tras acoger recientemente el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami y el inicio oficial de la Messi Cup. River Plate firmó una actuación sólida y eficaz para levantar el trofeo, con Bruno Cabral como gran protagonista de la final y del torneo.

Desde el arranque de la final, River Plate mostró una mayor determinación sobre el césped. En el minuto 5, Joaquín Amor estuvo cerca de abrir el marcador con una espectacular chilena tras un saque de esquina que se marchó rozando el palo. El Atlético respondió poco después con una ocasión clara de Silva, que dejó solo a Julen ante Sarro, pero el guardameta millonario sostuvo a su equipo con una gran intervención.

River volvió a hacerse con el control del partido y encontró premio en el minuto 28. Una recuperación en campo rival derivó en una rápida transición que culminó Bruno Cabral con un potente punterazo a la escuadra para firmar el 1-0. Apenas un minuto después, el propio Cabral amplió la ventaja tras una acción por banda izquierda de Suljic, definiendo con calidad tras un recorte dentro del área y anotando así su séptimo gol del campeonato.

En la segunda mitad, pese a la expulsión de Sayago por doble amarilla, el conjunto argentino supo resistir el empuje del Atlético, que dispuso de varias ocasiones para recortar distancias. Ni Pablo García a balón parado ni Grigorii en los minutos finales lograron batir a Sarro, sostenido por una defensa firme hasta el pitido final.

Con el 2-0 definitivo, River Plate se proclamó campeón de la Messi Cup, confirmando un recorrido de crecimiento constante en el torneo basado en el juego ofensivo y la presión alta. Además de ser el MVP de la final, Bruno Cabral, también fue escogido como el MVP de la Messi Cup, siendo el máximo goleador del torneo con 7 goles en 5 partidos, mientras que Estéfano Sarro se llevó el galardón de mejor portero de la competición.