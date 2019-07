Robben anuncia su retirada a los 35 años

Publicado 04/07/2019 23:28:03 CET

ÁMSTERDAM, 4 Jul. (Reuters/EP) -

El futbolista holandés Arjen Robben anunció este jueves su decisión final de retirarse del fútbol, a sus 35 años, después de ganar 12 títulos ligueros con sus distintos clubes, uno de ellos con el Real Madrid.

"He estado pensando mucho estas dos últimas semanas. Me he tomado un tiempo después de mi último partido con el Bayern para tomar la decisión sobre mi futuro y he decidido poner fin a mi carrera profesional de futbolista", dice en un comunicado.

El ex del Real Madrid, Chelsea o PSV Eindhoven avanzó a principios de año su salida del Bayern Múnich a final de la temporada y la existencia de distintas ofertas para seguir jugando.

"Mi amor por este juego y mi convicción de que aún podía conquistar el mundo luchaban contra la realidad de que las cosas no siempre van como quieres y ya no tienes 16 años y no te preocupan las lesiones", añade un Robben que vio su carrera muy lastrada por los problemas físicos.

El finalista del Mundial de Sudáfrica 2010 en la final perdida contra España reconoció también el valor de jugar para su país. "Dije adiós con 96 partidos, con seis torneos y siendo capitán. No hay nada más bonito que jugar para tu país. Es momento ahora de un nuevo capítulo en mi vida, de pasar más tiempo con mi familia", termina.