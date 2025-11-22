Robert Lewandowski, primer goleador en el nuevo Spotify Camp Nou

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Robert Lewandowski ha entrado este sábado en el libro de efemérides y la historia del club blaugrana al lograr marcar el primer gol en el nuevo Spotify Camp Nou, cuyas puertas se han abierto por primera vez para albergar un partido oficial de fútbol y, aunque con apenas capacidad para 45.000 espectadores, el polaco ha logrado inscribir su nombre como primer goleador del nuevo feudo 'culer', pensado para ser la punta de lanza económica y social de la entidad.

El partido era bonito y grande de por sí, como suelen serlo todos los Barça-Athletic se jueguen en Barcelona o Bilbao. Pero al ser el estreno del nuevo Spotify Camp Nou, el duelo entraba en una nueva dimensión aún mayor. Y Lewandowski, en el 5', entró en los anales de la historia blaugrana como primer jugador en convertir un gol en el césped del nuevo estadio y hacerlo, además, en partido oficial.

No habían pasado todavía ni 5 minutos del primer partido en este nuevo feudo que Robert Lewandowski decidió, con el brazalete de capitán, inscribir su nombre en la historia del FC Barcelona como primer goleador del nuevo Spotify Camp Nou. Y lo hizo aprovechando una recuperación de Eric Garcia para irse de un defensa del Athletic y, con la izquierda, superar por bajo a un Unai Simón que pudo hacer más para evitar que el '9' polaco pudiera festejar por todo lo alto el primer, que seguro espera que de muchos, tanto en el nuevo feudo blaugrana

Lewandowski, de este modo, se une a Ramón Alberto Villaverde Vázquez como primeros goleadores oficiales en el Camp Nou. El primero, en esta versión totalmente remodelada sobre los cimientos y la estructura del antiguo feudo 'culer' y, el segundo, como primer goleador de aquel Camp Nou que, siendo más pequeño y primitivo, ya fue una obra arquitectónica destacada en aquel 1957.

Así, se pasa de un delantero uruguayo nacido en Montevideo que jugó en el FC Barcelona desde 1954 a 1963, con 3 Copas del Rey, 2 Copas de Ferias y 2 Ligas ganadas y con 5 goles en 14 partidos jugados en la temporada inaugural del anterior Camp Nou, a un internacional polaco, veterano, que de momento lleva ocho goles en esta Liga de la que en anteriores temporadas ha sido 'Pichichi' vestido de blaugrana.