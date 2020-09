Rodrigo: "Me da pena ver la desconexión que existe entre el Valencia y los aficionados"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional español y jugador del Leeds, Rodrigo Moreno, considera que la marcha de muchos futbolistas importantes en el Valencia CF se ha producido "por un cúmulo de varias cosas", como el hecho de no entrar en competiciones europeas y la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, y "no solo por la relación con Marcelino", y ha reconocido que le da "pena" la "desconexión" que existe entre los actuales dirigentes del club y los aficionados.

"Es una pena ver el momento por el que atraviesa el club y esa desconexión que existe entre la institución y las personas que hacen grande al club. El fútbol es de la gente. Me da pena, pero espero que sea una situación que pronto se reconvierta y que la gente vuelva a estar conectada con el club", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que el club "no está atravesando un momento fácil". "Económicamente, no entrar en Europa ha afectado mucho, y también la situación de la COVID-19. El club estaba intentando dar salida a muchos futbolistas, no sé si a nivel económico o deportivo para acabar un ciclo ganador. Entiendo que forma parte del fútbol y que era el momento para mí de seguir mi camino y dar un paso hacia adelante", señaló.

"El tiempo desgasta, no han sido seis años fáciles. Tuve lesiones, tuvimos años de cambios de entrenadores, peleando abajo para no bajar. Este último año ha sido complicado desde la marcha de 'Marce' -Marcelino García Toral- y Mateu -Alemany-, personas que eran grandes profesionales. No podemos hacer otra cosa que intentar ser profesionales. Son situaciones que acaban desgastando un poco más. Los futbolistas somos personas y creo que ha sido el momento idóneo para salir y empezar algo nuevo", continuó.

Aun así, el hispano-brasileño no cree que su buena relación con el exentrenador 'che' Marcelino García Toral haya sido determinante para su marcha. "No lo sé, lo sabrán ellos. He tenido y sigo teniendo una grandísima relación con Marcelino. No es algo que me preocupe mucho; siempre que haga bien mi trabajo, lo demás no importa. El club, en temporadas anteriores, estaba inmerso en Champions, y quizás tenía otros objetivos, e intentó mantener el bloque. No podemos no tener en cuenta la situación de la COVID-19, que ha afectado a nivel económico. Puede que haya sido un cúmulo de varias cosas. No creo que haya sido solo la relación con Marcelino", indicó.

Tampoco quiso cargar contra Peter Lim y Anil Murthy, propietario y presidente del club. "Siempre he tenido una actitud de respeto durante mis seis años en Valencia. Mi despedida fue muy sincera y muy sentida. Las cosas que están haciendo hablan por sí solas. No vengo a dar palos a nadie, le estaría haciendo un flaco favor al club al que quiero y al que respeto. Lo único que deseo es que el Valencia vuelva a estar arriba, que vuelva a ser un equipo campeón y que vuelva a existir lo más pronto posible ese vínculo tan importante entre el aficionado, la ciudad y el club. El Valencia representa algo importante en la vida de muchas personas y ojalá ellos se puedan dar cuenta de eso", manifestó.

A pesar de todo, Rodrigo confesó que hubiera sido "un placer y un honor seguir vistiendo la camiseta del Valencia durante muchos años más". "He tenido un comportamiento muy profesional y de cariño verdadero hacia el club. Soy un jugador que dio un rendimiento muy positivo al club, que consiguió hacer cosas importantes en los seis años que estuvo. Me emocionan mucho las muestras de cariño de los amigos que dejo en Valencia, de los aficionados... Me emociona conquistar con trabajo duro el cariño y el respeto de la gran mayoría de los que aman al Valencia", aseveró.

Y todo después de haber conquistado en 2019 la Copa del Rey ante el FC Barcelona. "Un minuto después de ganar un título es difícil plantearse cualquier cosa que no sea seguir disfrutando en ese equipo. Pero estoy realmente contento con el paso que he dado", dijo. Estos últimos años en Valencia, el haber sido uno de los capitanes te hace vivir demasiadas situaciones extrafútbol, problema tras problema, y forma parte del papel de representante de la plantilla. Quería pensar en fútbol, ha sido un paso acertado por mi parte y estoy muy feliz e ilusionado", añadió.

"EL LEEDS RESPIRA FÚTBOL"

Ahora, el delantero emprenderá una nueva aventura en "un club con una historia muy importante". "He tenido la oportunidad de reunirme un par de veces con Víctor Horta y es un profesional muy serio y preparado. El club respira fútbol, y solo con el entrenador que tiene es muy claro en ese aspecto", afirmó sobre la presencia del argentino Marcelo Bielsa.

"La posibilidad de ir al Leeds me atrajo muchísimo, cambiar de liga, de ir a la Premier, de trabajar con un gran entrenador como Bielsa, en un club con una historia muy importante en la Premier. Estoy muy contento y siempre desearé lo mejor al Valencia", prosiguió.

Por último, Rodrigo no quiso valorar las palabras de su excompañero Ferran Torres, que aseguró que Dani Parejo, ahora en el Villarreal, no había sido un buen capitán. "Cada uno piensa y dice lo que cree. Con Ferran no he tenido ningún tipo de problemas. De Dani solo tengo buenas palabras, compartí con él seis años de vestuario y siempre ha sido un buen compañero conmigo y, por lo que yo he visto, con otros compañeros también. No puedo hablar por Ferran. Para mí, Dani siempre ha sido un ejemplo de capitán y siempre va a tener mi amistad independientemente de que estemos o no en el mismo equipo", concluyó.