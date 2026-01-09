Rodrygo consolida su resurgimiento y se agarra al rol protagonista

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El atacante brasileño Rodrygo Goes atraviesa el mejor momento en el Real Madrid desde que llegara al banquillo Xabi Alonso, asentado ahora en el once titular y con influencia directa en casi la mitad de los goles que su equipo ha marcado en los últimos tres encuentros, el último para darle el triunfo a los suyos ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España.

En verano, parecía estar fuera del equipo, después de apenas disputar 95 minutos repartidos en tres encuentros en el Mundial de Clubes. Después del torneo veraniego, solo disfrutó de cuatro titularidades hasta el pasado mes de diciembre, en un papel más que secundario en el equipo, con la losa, además, de acumular 32 partidos seguidos sin ver puerta. No contaba para Xabi Alonso, que sin embargo insistía en que todos en la plantilla tendrían su momento.

Y así ha sido. Su situación empezó a cambiar el 10 de diciembre, en el duelo de Champions ante el Manchester City, su víctima favorita -le ha marcado 5 goles en 10 partidos-. El brasileño fue titular por la lesión de Kylian Mbappé y puso fin a esa larga sequía, dejando atrás esa condición de descarte silencioso para agarrar un rol mucho más protagonista.

Tras ese partido ante el conjunto inglés, el paulista ha sido titular en todos los encuentros salvo en el duelo de Copa del Rey en Talavera de la Reina. Además de contra el City, marcó al Alavés en Mendizorroza, gol que dio el triunfo a su equipo, y al Atlético este jueves, en otro tanto que se tradujo en el billete a la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí).

"Para un delantero no es bueno estar tanto tiempo sin marcar y sin jugar, porque entraba muy poco, no tenía minutos y era desequilibrado. Estoy cada día mejor, he encontrado una posición para jugar y me está saliendo bien. Quiero seguir así", señaló el jugador tras vencer el derbi.

También ha recuperado su faceta de asistente, y en estos tres últimos encuentros ha dado tres pases de gol, uno frente al Sevilla FC y dos en la goleada (5-1) contra el Real Betis. Y es que es la primera vez que Rodrygo es titular en tres partidos seguidos desde el mes de abril del año pasado, con Carlo Ancelotti en el banquillo.

Contra el Atlético, acabó 'tocado' y disputó 87 minutos, en los que clave en el aspecto ofensivo, con un 92% de acierto en pases (35/38), más preciso aún en campo rival, solo fallando uno de los que realizó -23/24 (96%)-. Además, realizó 4 remates, de los cuales 3 fueron a puerta y 1 de ellos terminó en gol, tras una gran acción individual dejando atrás a Le Normand con un solo toque.

El brasileño completó con éxito la mitad de los regates que intentó (3/6) y también se esforzó en defensa -ubicado en la derecha sin balón para formar ese 4-4-2 en la presión-, realizando hasta 5 recuperaciones, por encima de la media en Liga (2,1) y Champions (3,3). Así, Rodrygo está recuperado para la causa madridista, pendiente de su estado físico para la final, pero volviendo poco a poco el estatus que tenía hace no mucho en el Real Madrid.

Si la cara es para Rodrygo, Vinícius Júnior es la cruz en el Real Madrid. El '7' brasileño que ya acumula 16 partidos y más de 1.200 minutos sin marcar -desde el doblete al Villarreal el 4 de octubre-. El carioca no está tan fino y fresco en el uno para uno como antaño, y es menos peligroso de cara a gol, además del poco compromiso defensivo que volvió a verse en Yeda.

El brasileño tampoco tuvo su día en la 'semi' ante el Atlético, un rival que no se le termina de dar demasiado bien. No tiró a puerta y falló una ocasión clara en la segunda mitad cuando su equipo necesitaba una renta mayor. Y su criterio con el balón, comparado con Rodrygo, estuvo por debajo de lo esperado, con 18/22 (82%) en pases acertados, con una precisión del 75% en campo rival (9/12), destacando, por el contrario, en su puntería en pases largos, con un 100% de efectividad (4/4).

Sin embargo, enlaza tres encuentros en los que no participa en ningún gol de su equipo, pese a que, con 8, es el mayor asistente del Real Madrid en lo que va de temporada, mérito que comparte con el turco Arda Güler, en 23 encuentros entre Liga y Liga de Campeones. La última fue ante el Deportivo Alavés, el 14 de diciembre, para llegar a la mitad de pases de gol de los 16 que dio en un curso pasado con 57 partidos.