Rooney ve al United "perdido" y "asustado": "Deben salir entre 10 y 15 jugadores"

LONDRES (INGLATERRA), 13 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El exfutbolista y entrenador inglés Wayne Rooney cree que el Manchester United, club para el que jugó de 2004 a 2017, parece "perdido" y "asustado" sobre el terreno de juego y considera que "entre 10 y 15 jugadores deben salir del club".

"No, no lo creo. Parecen perdidos y asustados. Creo que tienen miedo de cometer un error", afirmó el ex delantero del United, máximo goleador histórico del club, en el pódcast 'Stick to Football'.

Para el exdelantero, el portugués Bruno Fernandes "es el único que sigue produciendo", por lo que la plantilla de los 'Diablos Rojos' "necesita cambios masivos". "Creo que tienen que salir del club entre 10 y 15 jugadores", dijo tajante.

"Obviamente no pueden hacerlo, pero creo que hay una mentalidad que no va bien. Nadie está asumiendo la responsabilidad. Creo que ahora existe una cultura en la que es demasiado fácil para ellos perder partidos y luego les ves salir 'a por el siguiente' y toda esa basura", criticó duramente.

"Uno se pregunta: 'Muéstrenlo en el campo, muestren carácter y luchen en el campo'. Es malo verlo, duele. Siendo de Liverpool, pero habiendo pasado tantos años en el Manchester United, quiero que al club le vaya bien. Tengo a mis hijos en la academia, y verlo duele", lamentó sobre un United que se encuentra actualmente en el puesto 14 de la Premier League, con sólo 9 victorias en 28 partidos esta temporada.