Roy Hodgson dimite como entrenador del Crystal Palace y Oliver Glasner toma el mando

LONDRES, 19 Feb. (dpa/EP) -

El técnico inglés Roy Hodgson ha dimitido este lunes como entrenador del Crystal Palace, horas antes de su encuentro de la Premier League ante el Everton y tras abandonar el hospital en el que fue ingresado tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento del equipo el pasado jueves, y el austriaco Oliver Glasner tomará el mando de los 'Eagles'.

En un comunicado, el club británico confirmó que el técnico de 76 años, "ha salido del hospital y se encuentra bien". Ray Lewington, mano derecha de Hodgson, y Paddy McCarthy, segundo entrenador, dirigirán al equipo este lunes en Goodison Park.

Hodgson se despidió en el comunicado difundido por el club. "Este club es muy especial, significa mucho para mí y ha desempeñado un papel muy importante en mi vida futbolística. He disfrutado plenamente de mi tiempo aquí a lo largo de seis temporadas, ya que me ha dado la oportunidad de trabajar con jugadores y personal de primera clase haciendo lo que me gusta cada día", concluyó.

Minutos después, el Crystal Palace anunciaba que Oliver Glasner sería su sustituto y que firmaría un contrato de dos años, hasta finales de la temporada 2025-26. El austriaco, de 49 años, que llevó al Eintracht de Frankfurt a conquistar la Liga Europa en 2022.

El presidente del club, Steve Parish, se mostró "encantado de dar la bienvenida" a Glasner. "Tiene un historial excepcional y creemos que es el entrenador adecuado para sacar adelante al club en esta etapa crucial", manifestó.

"Donde Oliver ha ido en su trayectoria como entrenador, el éxito no ha tardado en llegar, y creemos que su ambición, así como su enfoque emocionante y ofensivo, es el ajuste perfecto para sacar el máximo provecho de nuestra joven y talentosa plantilla en lo que queda de esta temporada de la Premier League y más allá", finalizó.