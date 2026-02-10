Rubén Blanco refuerza la portería del Girona

Archivo - Rubén Blanco con Olympique de Marsella - Matthieu Mirville / Dppi / Afp7 / Europa Press

El portero Rubén Blanco jugará en el Girona FC hasta final de temporada, después de que el gallego, que llega en calidad de futbolista libre después de finalizar su etapa en el Olympique de Marsella, haya firmado con el club catalán hasta el próximo 30 de junio para sustituir al lesionado Marc-André ter Stegen.

El de Mos (Pontevedra), de 30 años, refuerza así la portería del conjunto de Míchel, después de que el guardameta alemán -cedido por el FC Barcelona- se lesionase el isquiotibial de la pierna izquierda y tuviese que pasar por quirófano, dejando al argentino Paulo Gazzaniga como único portero.

Blanco se formó en las categorías inferiores del RC Celta de Vigo, club con el que debutó en LaLiga EA Sports con 17 años y donde acumuló más de una década de trayectoria profesional (2012-22). En 2022, firmó con el Olympique de Marsella, inicialmente como cedido para, posteriormente, en la temporada 2023-24, ser fichado por el equipo francés.

"Su experiencia en contextos de alta exigencia competitiva, su capacidad de liderazgo en la línea defensiva y su madurez táctica le convierten en un refuerzo de garantías para el tramo decisivo de la temporada", destacó el Girona.