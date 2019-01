Rubi: "Me niego a prescindir de la Copa"

Publicado 29/01/2019 14:28:44 CET

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Joan Francesc Ferrer,'Rubi', ha asegurado este martes que se niega a prescindir o a regalar la Copa del Rey después del trabajo que han hecho para llegar a los cuartos de final, aunque si quieren avanzar a las semifinales deberán superar al Real Betis en el Benito Villamarín, al que llegan tras el 1-1 de la ida en el RCDE Stadium.

"No, me niego a prescindir de la Copa con todo el esfuerzo que hemos puesto en ella, me niego. Estoy convencido de que, pasemos o no y se acabe el tema de la Copa, ojalá sea jugando las semifinales", auguró Rubi en rueda de prensa.

En este sentido, cree que pasar en la Copa les irá bien en LaLiga. "La recuperación de jugadores nos hará salir del momento en que estamos en LaLiga, que nos está costando sumar puntos, y esto hará que el equipo vuelva a escalar posiciones. Me niego a regalar la Copa aunque estemos cada vez más justos de fuerzas, se tiene que intentar", añadió.

Por ello, y para dejar atrás los altibajos en LaLiga, el técnico catalán espera poder superar a los béticos. "Es un poco la montaña rusa en la que nos hemos metido en enero, de buenos y malos resultados. Pero tenemos ilusión de poder pasar a semifinales de la Copa del Rey, sería bastante importante para nosotros", reconoció.

"Busco la mejora del equipo con solidez defensiva, para no encajar pronto. Nos puede servir para este partido y para los otros. Si encajas un gol y haces otro, sigues en la eliminatoria, en este caso es más importante marcar que no encajar, pero tenemos tiempo para poner nervioso al rival", admitió, negando que vaya a especular con el resultado.

Y es que para Rubi, eliminar a "todo un Betis" en su casa, sabiendo que pueden jugar la final como locales, "ayudaría muchísimo". "Pero si no podemos pasar, no quiero que se pueda vender como un fracaso porque lo habremos luchado hasta el final, hasta los cuartos", apuntó.

"Juegue en casa o fuera siempre ves al buen Betis, que quiere ser dominador y con mucha pelota, es así. Tienen ese 'subidón' de que saben que la final de la Copa se va a jugar allí, les dará un pequeño impulso que tendremos que parar, y mejorar respecto a partidos anteriores contra el Betis", manifestó Rubi sobre su rival.

Además, dejó claro que está "convencido" de que de aquí a un mes se verán las cosas "totalmente diferentes". "Esto me ayuda para no dudar. Estoy convencido de que vendrán dos o tres victorias seguidas y de que olvidaremos esto. Claro que me preocupa que se apriete, pero no me da ningún miedo", comentó sobre el hecho de estar a tan solo tres puntos del descenso.

Por otro lado, el entrenador del Espanyol señaló que se ha reunido con el presidente y propietario del club, Chen Yansheng, y que el ambiente es bueno. "Me dice que cree que el trabajo está siendo el correcto, comprende las cosas que nos están pasando a nivel de lesiones. Le he visto con muchas ganas de ayudar al club con alguna incorporación. Ha hecho un trabajo importante para traer a Wu Lei", remarcó.

Y es que Wu Lei, máximo goleador nacional en la liga de su país en los últimos años, llega para ayudar al ataque 'perico' pero, primero, deberá recuperarse de una lesión.

"El jugador ya está aquí, es cierto que cuando se inició el proceso de que viniera tuvimos la mala suerte de que tuvo una caída importante, pero se decidió que no se paraba la operación. Es el mejor jugador chino, ve gol con muchísima facilidad. La lesión tampoco es de tanta gravedad", aclaró el técnico del conjunto catalán.