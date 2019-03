Rubi, sobre Piqué: "Tenemos nuestra historia como patrimonio y tenemos humildad"

Publicado 29/03/2019 19:27:46 CET

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha asegurado que el patrimonio del club blanquiazul es también su historia, centenaria, y su "humildad" en referencia a las declaraciones del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué en las que, en un programa televisivo de humor, aseguraba tener más patrimonio que la entidad 'perica'.

"Para mí en la vida hay valores más importantes que el económico. Me siento en un club 'perico' que es fantástico. Tenemos nuestra historia como patrimonio y tenemos humildad, simplemente", manifestó en rueda de prensa.

Con este matizo quiso dejar claro que no respondía directamente a Piqué, sino que mostraba su parecer. "El club se ha posicionado y me añado. Hoy día hay valores más importantes que el económico, como el de la humildad. Pero no quita que es un programa de humor y él elige expresarse así", alegó.

"Es mi segunda rueda de prensa previa a Barça y Espanyol y en cada previa tengo una pregunta sobre Gerard. No quiero estar contestando continuamente, ni es lo que él quiere tampoco. El vestuario está centrado en ganar y lo demás le importa poco", señaló sobre cómo han sentado esas palabras a sus jugadores.

En este sentido, añadió que siempre tendrá "respeto" hacia los rivales y que no quería dar más protagonismo a Piqué. "En el vestuario estamos por encima de estas tonterías. Bastante tenemos con que se vea un gran Espanyol, que puede ganar en el campo del Barça, como para pensar en lo que ha dicho o en las 'pullitas'", argumentó.