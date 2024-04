Rüdiger: "En el fútbol puedes ser un héroe o un perdedor, y ante el City fuimos héroes"

Antonio Rüdiger (Real Madrid), imagen de la marca ANDER ARMOUR. - UNDER ARMOUR

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Real Madrid Antonio Rüdiger defendió este lunes que "en el fútbol, eres un héroe o un perdedor", y que los madridistas fueron "héroes" al eliminar al Manchester City en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Liga de Campeones, al mismo tiempo que reconoció estar "bastante seguro" de que levantarán el título de LaLiga EA Sports tras ganar el Clásico este domingo.

"Si soy realmente honesto, creo que mucha gente tuvo dudas --en la tanda--. El día anterior practicamos penaltis y yo quería mostrar que podían ponerme como lanzador de los primeros cinco. Me sentía bien, estaba listo. Y, gracias a Dios, entró", rememoró el central alemán en un evento organizado en Madrid por la marca de ropa y material deportivo Under Armour, con su línea Heatgear Baselayer.

En la Madrid City Football Academy de Alcobendas, Rüdiger fue maestro de ceremonia y testigo principal de varios juegos de habilidad y esfuerzo que realizaron unos 15 'influencers' divididos por países. Tras esto, el central respondió a las preguntas de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, y relató cómo fue la tanda de penaltis en Mánchester.

"Es fútbol, o eres un héroe o eres un perdedor. En ese momento fuimos héroes", sostuvo con contundencia el jugador, que reveló que en momentos de mucha presión, lo principal es "intentar mantener la calma y respirar hondo". "Estaba seguro de que iba a esa esquina y tenía confianza de que iba a marcar. Entonces, es como si la presión hiciera diamantes", reflexionó.

Rüdiger intentó aislarse, con "visión de túnel". "Sólo te centras en ti mismo. Intento no ver a la gente, como si estuviera sordo y ciego ante el mundo. 'Tú haz lo tuyo', y yo, personalmente, estoy bien cuando estoy en esta zona", agregó.

Y ya se marcó el siguiente objetivo en semifinales de Champions: el Bayern de Múnich. "Es un gran equipo, contra Harry Kane, que lo conozco de la Premier League, jugué cinco años contra él. Se fue a Alemania, está haciendo un gran trabajo y es un 'asesino'. Es un delantero fantástico y estoy deseando que llegue ese duelo", confesó.

Además, celebró el triunfo por 3-2 ante el FC Barcelona este domingo en el Clásico, aunque no quiso asegurar que la Liga esté sentenciada. "¿Quién es bueno en matemáticas?", bromeó sobre los once puntos de ventaja frente a los 18 que quedan por jugar. "Sabemos que estamos un paso más cerca de lograrlo. Aún no lo tenemos en nuestras manos, pero estoy bastante seguro de que lo será al final de la temporada", afirmó.

"ANCELOTTI ES EL MEJOR ENTRENADOR DEL MUNDO"

El defensor, un fijo para Carlo Ancelotti esta temporada, admitió que el pasado curso, el primero en Madrid, no fue tan bueno. "Mi primera temporada no fue mala, pero no estaba demasiado contento, siendo sincero. Jugué muchos partidos, pero quería jugar partidos más importantes", lamentó.

"Y esto ha cambiado este año, aunque debido a las lesiones. Hay que andar el camino, como lo he hecho hasta ahora, por lo que estoy muy contento. Tal y como yo veo las cosas, creo que ésta ha sido mi mejor temporada hasta ahora, y estoy muy contento", aplaudió un Rüdiger que reconoció que la 23-24 es hasta ahora su "mejor temporada".

Así, se deshizo en elogios a Ancelotti, del que dijo que es "el mejor entrenador del mundo". "Cada uno fue genial para mí, obviamente también hay algunos entrenadores que no quiero ni mencionarlos... Pero tuve muchos grandes técnicos", dijo sobre el resto, después de revelar que él "no sería un buen entrenador" ni "buen motivador", porque en el campo es "demasiado emocional".

Y es que para Rüdiger LaLiga es la competición en la que "se juega el mejor fútbol" y "el más técnico" en la que ha competido, "porque tiene a los mejores futbolistas". "Cada liga era diferente. Alemania era similar a Inglaterra en cuanto a intensidad. Italia fue como el paso más importante para mí, porque aprendí mucho de táctica defensiva", dijo.

"De Italia elegiría la defensa. De Inglaterra, el espacio de juego. No es de este mundo... De España, la técnica, el fútbol. Y de Alemania, diría Thomas Tuchel, entrenador 'top'", expresó riendo, antes de confesar que el trofeo más importante que ha levantado no es la Champions, sino la Copa Confederaciones de 2017 con Alemania. "Significa mucho para mí, porque fue el primero", manifestó.

Finalmente, el central alabó la labor de Under Armour, marca con la que se siente "importante", porque "se preocupa" de que sus deportistas "sean mejores atletas". Sobre todo, teniendo en cuenta que Rüdiger ya ha pasado por cinco lesiones de rodilla. "Cuando te lesionas mucho, tiendes a conocer mejor tu cuerpo. Yo no diría que soy mayor, pero estamos llegando... A veces despertarse no es tan fácil como antes", concluyó.