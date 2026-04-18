Salma Paralluelo: "Me hubiera gustado salir con un gol"

Salma Paralluelo, en un partido con la selección española. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Salma Paralluelo confesó que le hubiera gustado "salir con un gol" de la victoria de este sábado por 5-0 contra Ucrania en Córdoba para la clasificación del Mundial 2027, pero valoró la victoria y el potencial de una España muy joven.

"Creo que en la primera parte nos ha costado un poco más, pero sí que es verdad que al final luego sí que nos hemos retomado, hemos creado ocasiones y hemos conseguido encontrar portería", dijo en zona mixta en el Nuevo Arcángel.

Paralluelo se mostró contenta con su actuación pese a no marcar. "Obviamente me hubiera gustado salir de este partido con un gol, pero también me quedo con todo lo que he hecho en el partido y con el trabajo que hemos hecho todas para ganar. He podido jugar en derecha, he jugado en izquierda, un rato de lateral porque a Lucía se le subían los gemelos, pero yo en la posición que me toque para poder jugar intento estar lo mejor posible para el equipo", afirmó.

Por otro lado, la internacional del Barça valoró la complicada situación de Ucrania. "Yo creo que tiene muchísimo mérito que vengan aquí, que planteen el partido. Y es muy admirable por las circunstancias que todos sabemos que están pasando y tiene un mérito muy grande", apuntó.

Además, Paralluelo fue preguntada por el debut de Aiara, y destacó la juventud de la selección. "Muy contenta por ella. Es superjoven y es una jugadora con mucho talento y ojalá sea mucho más para ella. Está bien que jugadores jóvenes estén aquí en la selección española y vayan jugando minutos y al final es la generación del futuro", terminó.