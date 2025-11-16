Samu Aghehowa: "Sí me veo en el Mundial, los números no engañan"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional español Samu Aghehowa tiene claro que los números que está consiguiendo con el Oporto, que lo situaron el curso pasado como el máximo goleador nacional, "no engañan", y por ello se ve disputando el Mundial el próximo verano, una cita en la que no le "importa" ser "la primera o la segunda opción" del ataque español.

"Sé que lo hago bien. Los números no engañan y al final, si soy la primera o segunda opción no me importa. Lo que siempre quieres es jugar y ser importante. Todavía soy joven y por ese motivo lo entiendo. También hay muchos grandes delanteros en la selección y una gran competencia", afirmó el delantero internacional del Oporto en una entrevista concedida a Europa Press.

Samu confesó que no hablan del Mundial en el vestuario, que el equipo se centra en "el corto plazo" y en "finiquitar la clasificación". "A nivel personal, sí me veo en la lista del Mundial. Trabajo todos los días por eso. Es un objetivo que me puse hace mucho tiempo, antes de ser profesional. Cada vez lo veo más cerca, pero tengo que seguir trabajando y hacerlo lo mejor posible", señaló.

Y es que el delantero nacido en Melilla ha estado presente un cuatro de las últimas cinco lista de Luis de la Fuente, algo por lo que está "muy agradecido". "Sé que hay mucha competencia, pero siempre intento dar lo mejor de mi para el grupo. Para mí siempre un honor venir y poder aportar. Sé que si el míster me trae es porque ve que lo estoy haciendo bien en mi club, aunque esté en la Liga portuguesa", añadió.

Un Luis de la Fuente que le pide que "no invente" y se limite a hacer el juego que desarrolla con su club, que es el que le hace estar en las convocatorias. "Los buenos jugadores se tienen que adaptar a todos los contextos. Pero cuando parto con espacios me siento mucho más cómodo porque puedo sacar mis mayores virtudes", explicó sobre el contexto de partido en el que se siente más cómodo.

El del Oporto debutó como titular en Valladolid ante Bulgaria el pasado mes de octubre. "Muy contento y agradecido por la oportunidad al míster, el cuerpo técnico y a mis compañeros por hacerme que estuviese cómodo en el campo. Era un sueño que tenía también desde muy pequeño y estoy contento porque fue una gran victoria del equipo. Fue un buen partido aunque no tuve la suerte del gol", expresó.

Un Samu que apuntó que "aprende mucho" de sus compañeros de ataque en la selección. "Ellos llevan más tiempo en la elite. Suelo fijarme mucho en sus movimientos, en los entrenamientos y en los partidos, y al final son un reflejo para mí", argumentó.

"Es una figura muy importante. Un jugador que todos sabemos la calidad que tiene. Y como persona, aún es más buena. Es muy importante en el grupo. Es uno de los jugadores con más experiencia que en la selección", mencionó sobre la importancia que tiene Álvaro Morata en el grupo pese a no haber ido convocado en las dos últimas listas.

"HACE MUCHO QUE NO SE VEÍAN TANTAS CULTURAS EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA"

"Hace mucho que no se veían tantas culturas en la selección española, y nos está tocando vivirlo a nosotros. Somos una familia, no vemos nunca los orígenes ni de dónde venimos. Aquí estamos todos por un mismo objetivo y eso es lo importante", reflexionó Samu.

Un vestuario que tiene "un grupo muy bueno" y que está "muy unido". Y como digo, siempre estamos focalizados hacia el mismo objetivo. Estoy encantado con el compañero que tengo. "Hay un grupo de futbolistas españoles muy buenos que todos pueden sustituir a grandes jugadores. Es un privilegio estar aquí con todos ellos", subrayó.

Pese a ello, y a la buena marcha del equipo, no se habla de ser favoritos para el Mundial. "Eso son cosas de la prensa y la gente. Nosotros estamos puestos en trabajar día a día para ser mejores y hacer el mejor trabajo. Pero supongo que jugar ahora mismo contra España impone respeto. Somos los campeones de Europa y llevamos muchos partidos sin perder", aseguró.

Y uno de sus mejores amigos dentro del vestuario, Lamine Yamal, volvió a tener que abandonar la concentración. "Nosotros sabemos que es un chaval al que le están pasando muchas cosas de golpe. El trato entre el Barça y la selección, al final a nosotros no nos repercute nada, somos un equipo concentrado. Si está mucho mejor para nosotros porque nos hace mejores", zanjó.

Samu, que desde noviembre de 2024 decidió utilizar el apellido de su madre en lugar de Omorodion: "Quería que se reconociese el apellido de mi madre. Lo ha dado todo por mí y por mi hermana, y así lo creí conveniente. Creo que es una bonita manera de colaborar en este proceso. No tuve una infancia muy fácil, pero gracias a Dios todo fue bien".

Por último, repasó el inicio de temporada con el Oporto, que es líder en la Liga portuguesa. "Siempre hay presión por todos los aficionados, pero yo también soy muy autoexigente conmigo mismo y siempre quiero hacerlo mejor que la temporada anterior. Está siendo una temporada muy ilusionante en la que está todo yendo muy bien, en parte gracias al míster que nos ha implantado una nueva mentalidad", concluyó.