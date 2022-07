Samu Castillejo: "El objetivo principal es volver a Europa"

El nuevo fichaje del conjunto che reconoció haber hecho "muchos esfuerzos" por jugar en el Valencia

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero Samu Castillejo fue contundente fijó como "objetivo principal" el "volver a Europa" con su nuevo equipo, el Valencia, y como personal el "ayudar al club a conseguirlo", mientras que reconoció el haber hecho "muchos esfuerzos" para aterrizar en el conjunto che, con el que ya tuvo "contactos" desde el mes de diciembre.

"Está claro que como objetivo principal está volver a Europa y objetivo personal ayudar al club a conseguirlo. El año pasado no estuvieron en Europa, pero jugaron una final de copa. No lo consiguieron, pero han estado ahí siempre", declaró Castillejo en presentación como nuevo jugador del Valencia CF.

El malagueño se reencuentra así con Gennaro Gattuso, que ya fue su entrenador en el Milan. "Conociendo al míster y la mentalidad ganadora que tiene, no iría a un club que no tiene esa ambición y esas ganas de entrar en Europa. El trabajo no solo lo tiene que hacer él, nosotros como futbolistas también y tenemos que remar todos en la misma dirección", explicó.

Samu Castillejo habló de su relación con el técnico italiano, del que explicó que es "muy cercano al futbolista" y que "sabe tratar muy bien a nivel personal al jugador", destacando también su capacidad "a nivel de trabajar".

"Ya conozco al míster desde hace 3 años, que lo tuve en Milán y ya en la primera llamada me dijo que estaba muy contento, que el club trabajaba muy bien, como un club grande y que no dudara en venir", añadió.

"A CUALQUIER FUTBOLISTA LE GUSTARÍA JUGAR EN EL VALENCIA"

Castillejo explicó que tuvo muy clara su decisión. "Es el Valencia y a cualquier futbolista le gustaráia jugar en un club como el Valencia. Ya había habido contactos en el mes de diciembre. Era mi primera opción. Cuando se abrió el mercado le dije a mi agente que mi primera opción era jugar aquí, he hecho muchos esfuerzos por venir", aseguró.

El extremo reconoció que "siempre" había "estado en contacto" con el equipo valencianista, en "casi todos los mercados de fichajes". "Era un club al que quería venir. Al final el míster ha hecho que sea un poco más fácil por la relación que tiene con el Milan", completó.

Sobre el final de su etapa en Milán, Samu Castillejo comentó que "en este último año seguramente ha habido cosas fuera de lo deportivo" y que "al final el club toma decisiones". "Cuando me ha tocado jugar y demostrar he estado listo. Tengo muchas ganas de triunfar y de demostrar que tengo muchas ganas de disfrutar", sentenció.

"ME HE SORPRENDIDO CON EL NIVEL TÉCNICO Y TÁCTICO DE LOS JUGADORES"

"Este club me trae muy buenos recuerdos porque es el primer estadio que pisé como futbolista profesional. Cuando se juega como visitante es muy incómodo porque aprieta mucho y tenerlo como local será una alegría", aseguró Samu Castillejo.

El malagueño se presentó como un jugador diferente a cuando llegó al Villarreal con 20 años. "Tengo 27, experiencia de haber jugado con jugadores muy buenos y vengo con hambre, ganas de trabajar y enseñarle al grupo que siendo un grupo se pueden conseguir grandes cosas", declaró.

Samu Castillejo se define como un jugador "muy vistoso" que destaca por su "verticalidad, desborde y uno contra uno". "Mi rol favorito es extremo derecho, que es lo que he venido haciendo todos estos años. Pero estoy a disposición del míster, tengo ganas de trabajar y poder jugar", destacó.

Tras su primer entrenamiento con el Valencia, la primera impresión del malagueño es que "hay muy buenos jugadores y un nivel de trabajo muy intenso". "Vengo de jugar con jugadores muy buenos pero cuando he llegado aquí me he sorprendido del nivel técnico y táctico de los jugadores y creo que hay mucho por mejorar", aseguró.

"Se ve que hay un buen grupo, hay jugadores jóvenes, les gusta trabajar, están todos implicados, me han acogido muy bien y estoy muy contento", concluyó Samu Castillejo.

SEAN BAY: "SOMOS OPTIMISTAS CON LOS AVANCES DEL NUEVO ESTADIO"

En la presentación del futbolista también compareció Sean Bai, el director general del club, que puso en valor el esfuerzo del club por intentar "mejorar la cercanía" con la afición y la prensa y con "empezar la temporada en las mejores condiciones posibles".

Bai reveló que fueron 4.500 las nuevas altas de socios que ha registrado el Valencia, "que se unen a las más de 30.00 que ya renovaron su abono".

El directivo habló también sobre cómo está en este momento el asunto del Nuevo Mestalla. "Somos optimistas con los avances del nuevo estadio tras el acuerdo con el ayuntamiento y las modificaciones del nuevo proyecto que presentaremos en el ayuntamiento en las próximas semanas", explicó.