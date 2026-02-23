El Sanse sorprende al Cádiz y abre hueco con el descenso

Cádiz-Real Sociedad B - LALIGA

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad B ha firmado este lunes su tercera victoria consecutiva al vencer al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2) en el último partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que le permite abrir brecha con los puestos de descenso.

Después de una primera parte sin goles y con polémica por la anulación de un tanto al conjunto cadista por falta previa, los 'potrillos' consiguieron adelantarse con un tanto de Job Ochieng (min.72), y ya en el descuento ataron el triunfo con otro de Lander Astiazaran (min.92).

De esta manera, el filial donostiarra alcanza los 34 puntos y maneja ya cinco de ventaja sobre la zona de descenso. Los andaluces, por su parte, agravan su crisis con su sexta jornada seguida sin vencer y su quinta derrota en ese periodo, que les deja con 35 unidades.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 27 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Granada2-1.

-Sábado.

Leganés - Cultural Leonesa 1-1.

Deportivo de La Coruña - Eibar1-0.

Huesca - Mirandés 1-2.

Almería - Córdoba 2-1.

Las Palmas - Castellón 1-1.

-Domingo.

Sporting de Gijón - Valladolid 2-2.

Andorra - Zaragoza 2-1.

Racing de Santander - Burgos1-0.

Málaga - Albacete 1-0.

-Lunes.

Cádiz - Real Sociedad B 0-2.