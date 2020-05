Savic: "Me siento como un niño pequeño que sale fuera a jugar con sus amigos"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid, Stefan Savic, ha apuntado que no tiene "miedo de salir a entrenar" tras dos meses de inactividad por el coronavirus, y sí "muchas ganas de volver porque siempre es mejor entrenar en el campo que en casa", hasta el punto de que se sintió "como un niño pequeño" cuando volvió al trabajo con sus compañeros.

"No tenía miedo de salir a entrenar, tenía muchas ganas de volver porque siempre es mejor entrenar en el campo que en casa. Todavía nos falta sentir ese contacto con los delanteros, pero ya hemos dado un paso adelante con este trabajo individual y puede servirnos para lo que queremos en las próximas semanas, que es volver a competir", resumió Savic en una rueda de prensa telemática.

El balcánico dijo sentirse "como un niño pequeño cuando sale fuera a jugar con los amigos". "Hemos hecho un trabajo muy bueno en casa y tenemos una base para poder volver a entrar en el campo. No podemos abrazarnos ni hacer las bromas habituales, pero esperamos que esto pase pronto y podamos volver a la normalidad", deseó.

De cara a la incierta recta final de temporada, subrayó que "es importante intentar acabar todas las competiciones". "No me importa mucho si la Champions es a partido único o a dos partidos, a mí solo me importa volver a competir. No me molestaría estar concentrado, llevo más de dos meses 'concentrado' solo en casa, así que no me daría ningún problema", dijo con una sonrisa ante la posibilidad de una gran concentración de equipos en Estambul para finalizar el torneo continental.

Pese al parón de tantas semanas, Savic no ha olvidado que "los objetivos del Atlético siempre son jugar la Champions y pelear por los títulos". "No es necesario que nos los digan a diario. Somos conscientes de los objetivos de este gran club. Incluso los amistosos los afrontamos siempre como si fueran finales. Tenemos fuerza y capacidad para intentar estar entre los cuatro primeros", recalcó ante la posible vuelta de la Liga.

"No es lo mismo jugar en el Metropolitano sin público porque todos sabemos cuánto nos sirve el increíble apoyo de nuestra afición, pero sabemos que nos van a apoyar desde sus casas y vamos a jugar por ellos", garantizó por último sobre los duelos a puerta cerrada.