Scaloni: "Messi no va a venir ante Irak y Brasil"

Publicado 25/09/2018 12:08:46 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador interino de Argentina, Lionel Scaloni, ha confirmado que el barcelonista Leo Messi no va a entrar en la convocatoria para los amistosos ante Irak y Brasil del mes de octubre, asegurando que en estos momentos "lo mejor" es que no acuda con la albiceleste.

"Messi no va a venir. La lista sale entre hoy, mañana y pasado. Los jugadores de Europa ya fueron convocados. Obviamente hablo con Leo, tengo muy buena relación y seguimos pensando que lo mejor ahora es que no venga", señaló en una entrevista a Fox Sports antes de la gala de los 'The Best FIFA Football Awards'. Argentina se enfrenta a Irak el próximo jueves 11 y a Brasil, el martes 16 de octubre.

Por otra parte, el exjugador del RC Deportivo explicó que asume su rol de interino y que no piensa en nada más. "Desde el primer momento nos dijeron que era por seis partidos. ¿Cómo no va a ser lindo estar en la selección? Pero sería desviarme de la realidad, porque mi ficha es el Sub-20", subrayó.

Por último, Scaloni habló de sus preferencias en el Premio 'The Best' al mejor jugador, que ganó el madridista Luka Modric. "Si tengo que elegir entre los tres de 'The Best', el mejor fue Modric sin dudas, pero lo voté por detrás de Messi, y después a Salah", comunicó.