Seguiment FCB se suma al movimiento de Víctor Font para las elecciones del Barça

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Seguiment FCB, formada por socios del FC Barcelona que en las elecciones presidenciales de 2015 se quedaron a escasas 16 firmas de poder ser candidatura oficial, colaborará con 'Sí al Futur' que impulsa el socio y precandidato a la presidencia Víctor Font, que optará a dirigir el club a partir de 2026.

Desde 'Sí al Futur' aseguran que Seguiment FCB es un "referente" en el activismo 'culer' y clave para "garantizar la supervivencia" del Barça como club social y para defender los rasgos y valores diferenciales de la entidad.

Tras consultar a sus asociados, Seguiment FCB ha indicado que esta colaboración con la plataforma que lidera Víctor Font permitirá aportar "experiencia y visión" para un modelo de club "más abierto, participativo y con el socio en el centro".

Seguiment FCB asegura que tras diez años de crecimiento y trayectoria compartida era momento de hacer una "reflexión serena" sobre el momento que vive el club y su papel como asociación.

"Nuestros objetivos fundacionales -impulsar la grada de animación y potenciar los desplazamientos de los socios- habían quedado en suspenso, y era necesario replantear cómo seguir siendo útiles al Barça y al socio. Creemos que es momento de unir esfuerzos para construir, entre todos, una alternativa útil, viable y transformadora para el FC Barcelona", alegan en su comunicado.

Por su parte, Víctor Font ha celebrado esta colaboración para materializar esta "alternativa ilusionante" que represente al Barça tal como era para sus "abuelos y padres". "El Barça tiene que ser de su gente o no será", ha subrayado Font.