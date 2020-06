Seis equipos ante el abismo del 'infierno' y un panorama desconocido

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Espanyol (20 puntos), Leganés (23) y Mallorca (25) son los tres equipos que reanudarán LaLiga Santander en unos puestos de descenso a LaLiga SmartBank que auguran una gran 'batalla' y en la que actualmente están inmersos, sobre todo, otros tres equipos que están todavía sin superar la franja de los 30 puntos.

A falta de once jornadas para que concluya el campeonato, 'pericos', 'pepineros' y 'bermellones' son los que parten peor colocados, sobre todo los primeros, y junto a ellos están en peligro actual el Celta (26), el Eibar (27) y el Valladolid (29). El Deportivo Alavés (32 puntos), Levante (33), Betis (33) y Osasuna (34) respiran mejor de momento, pero no se pueden relajar en un frenesí al que no están acostumbrados los más modestos.

Si bien los equipos que juegan en Europa suelen estar más habituados a las rotaciones para compaginar los tramos de calendario en los que deben jugar cada tres días, sólo los de Champions (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia) se suelen permitir el 'lujo' de rotar poco, mientras que el resto prefiere dar prioridad al torneo doméstico de inicio antes que a la Liga Europa. El colista Espanyol, por ejemplo, ha podido pagar esta dureza de tener que jugar competición europea y Liga hasta febrero.

Y los otros ahora candidatos al descenso tampoco tienen seguramente configuradas sus plantillas para poder hacer grandes variaciones cada 72 horas por su máxima urgencia. El que mejor logre llevarlo a la hora de mantener un alto nivel competitivo podrá salir airoso.

A este problema, se le añade otro que suele resultar clave para los que aspiran a salvarse como es el 'factor campo'. Otros años, el no fallar ante su afición ha resultado vital para muchos, pero en esta ocasión, no se sabe cómo va a funcionar. A puerta cerrada, el aliento y la presión ambiental se eliminan y pierden ese teórico aval.

De hecho, el Mallorca, antepenúltimo con 25 puntos, ha sacado 20 en Son Moix, mientras que el Eibar también es estadística e históricamente más poderoso en Ipurua (19 puntos de sus 27, con seis victorias), y el Celta ha sumado 17 de sus 16 puntos en Balaídos.

El Valladolid ha sido siempre un hueso en el Nuevo Zorrilla y sólo ha caído en tres partidos y suele encajar poco, mientras que el Leganés también empezaba a sacar partido con Javier Aguirre en Butarque (15/23), aunque se le resisten las victorias. El caso contrario es el del Espanyol, al que se le atragantaba jugar ante su público antes del parón, con sólo ocho puntos y un triunfo ante el Mallorca.

DURO CALENDARIO PARA ESPANYOL Y EIBAR

Otro aspecto importante será el gol. Espanyol (23), Leganés (21), Celta (22) y Valladolid (23) no llegan a una media ni siquiera de uno por partido y necesitarán afinar la puntería de sus goleadores. Los 'pericos' mejoraron gracias al fichaje de Raúl de Tomás y los célticos esperan el resurgir de Iago Aspas. El Mallorca y el Eibar, con 28 y 27 tantos anotados, son los que 'mejores' cifras tienen.

Y finalmente el calendario, clave para todos. Echando un rápido vistazo y contando sólo como duelos directos los de los que incluyen a los seis equipos de la franja actual de la veintena de unidades, el del Espanyol es complicado porque tendrá que medirse a los dos primeros clasificados, Barça y Real Madrid, a la Real Sociedad, al Getafe y al Valencia, y de su actual pelea, a Leganés y Eibar

Blaugranas y madridistas también estarán en el camino del Leganés y del Mallorca. El conjunto madrileño recibirá a los Zidane en la última jornada y además tendrá en su camino al Espanyol, Mallorca, Valladolid y Eibar, y el añadido de que en dos ocasiones consecutivas, por el calendario asimétrico, tendrá que jugar dos jornadas seguidas a domicilio (Camp Nou y Son Moix, y RCDE Stadium e Ipurua), y un final empinado (Athletic, Valencia y Real Madrid).

Por su parte, el conjunto de Vicente Moreno, además del 'Lega', se enfrentará al Celta, pero la mayoría de sus rivales, aparte de los dos primeros, serán de la parte alta (Villarreal, Athletic, Atlético, Sevilla) y a domicilio, donde más flojea.

El Celta tiene en su calendario al Espanyol, en la última jornada, Mallorca y Valladolid, y Barcelona, Real Sociedad, Atlético y Villarreal, mientras que el Eibar es el que parece tener peor comienzo con Real Madrid, Athletic, Getafe y Valencia en sus cuatro primeras jornadas, y un final con Leganés, Espanyol y Valladolid en las jornadas 35, 36, y 37, respectivamente. El Valladolid tendrá un inicio clave también porque se enfrentará a Leganés y Celta, con duelo ante el Eibar en la penúltima jornada, pero en su camino están Atlético, Getafe, Sevilla, Valencia y Barça.