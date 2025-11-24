La selección femenina comienza a preparar con ausencias y de forma ligera la final de la Nations

Las jugadoras de la selección durante el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - PRENSA RFEF

LAS ROZAS (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de fútbol comenzó este lunes por la tarde a preparar la final de la Liga de Naciones ante Alemania de los días 28 de noviembre y 2 de diciembre y lo hizo con una ligera sesión y con varias ausencias en esta primera toma de contacto.

Bajo una tarde fría y con algo de lluvia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), que no impidió que la afición se acercase a mostrar su apoyo al combinado nacional, y con las internacionales casi recién llegadas a la concentración, la campeona del mundo empezó a afinar su puesta a punto para la defensa del título de la Nations.

Y este primer entrenamiento estuvo marcado por las ausencias ya que, a las de las delanteras Esther González (Gotham FC) y Jenni Hermoso (Tigres), que jugaron y ganaron este fin de semana sus respectivas finales de liga y que no se incorporarán hasta el martes a la concentración, también faltaron las centrocampistas del FC Barcelona Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y la portera de la SD Eibar Eunate Astralaga, que se quedaron trabajando en el gimnasio, y la central del Barça Mapi León, con permiso para retrasar su llegada, según indicaron desde la RFEF.

En total, la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez pudo contar con 19 futbolistas, 17 de campo y dos porteras (Cata Coll y Adriana Nanclares), aunque la gran mayoría de este grupo abandonó el entrenamiento tras unos ejercicios de calentamiento y la madrileña se quedó trabajando con ocho futbolistas.

Ahora, la selección femenina realizará tres entrenamientos más en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, dos cerrados a partir de las 11.30 horas el martes y el miércoles, y el oficial del jueves a partir de las 10.30, tras el cual partirán a Alemania para jugar el viernes (20.30) en Kaiserlautern el partido de ida.

La número uno del ranking FIFA dormirá en suelo alemán y regresará el sábado, aunque no entrenará en las instalaciones federativas hasta el domingo por la mañana (11.30), mientras que el lunes, a partir de la misma hora, se ejercitará sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano, escenario el martes (18.30) del choque de vuelta.