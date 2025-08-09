La selección femenina de fútbol y el 2018 que ¿lo cambió todo?

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol volvió a pelear por conquistar un gran trofeo, el de la Eurocopa de Suiza, que se le escapó finalmente en la tanda de penaltis ante Inglaterra, pero que confirmó, pese a la decepción y el teórico favoritismo que arrastraba, que sigue actualmente instalada entre las candidatas a las principales citas, un salto que pudo empezar a fraguarse en el año 2018.

El fútbol femenino nacional lleva varios años en los que ha dado bastantes alegrías, tanto a nivel de selecciones, como de clubes gracias a la pujanza del FC Barcelona como de categorías inferiores. La sensación que hay y que dejan caer las internacionales es que existe una estructura cada vez más profesional en la Absoluta para que se mantenga este crecimiento.

Y una de las claves podría estar en la actual mezcla que hay en la actual campeona del mundo, con jugadoras centenarias como Alexia Putellas e Irene Paredes, en plena madurez futbolística como Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Ona Batlle o Laia Aleixandri, valores que van al alza como Claudia Pina, Olga Carmona o Athenea del Castillo, y futbolistas muy jóvenes con mucho margen como Salma Paralluelo (21 años), Vicky López (19 recién cumplidos) o Maite Zubieta (21).

Además, salvo las veteranas, la gran mayoría de ellas fue protagonista en el mencionado año 2018 en el que España brilló a nivel de selecciones ya que fue histórica campeona del mundo Sub-17, subcampeona del mundo Sub-20 y campeona de Europa Sub-19 y Sub-17. La Absoluta, sin competición oficial ese año, acompañó con la clasificación para su segundo Mundial, el de Francia de 2019, y lo hizo de forma sobresaliente con un histórico pleno de victorias.

La Sub-17 fue seguramente la más exitosa en ese 2018, con un sensacional doblete al ganar el Europeo en mayo imponiéndose a Alemania (2-0) y el Mundial en noviembre con una generación con grandes talentos como Claudia Pina y Eva Navarro, la solidez en portería de Cata Coll, y una Salma Paralluelo que ya empezaba a mostrar sus cualidades pese a tener tan sólo 15 años.

Pina, lesionada para la cita continental, no pudo hacer ese doblete como sus tres compañeras, pero se desquitó en noviembre siendo la mejor de la Copa del Mundo donde fue Balón de Oro y Bota de Plata y autora de los dos goles de la final ante México. Las defensas María Méndez y Jana Fernández, que se estrenaron en la pasada Eurocopa en una gran cita internacional con la Absoluta, también lograron los dos títulos.

De todas ellas, Paralluelo, Coll y Navarro formarían parte de la Absoluta histórica campeona del mundo en 2023. La guardameta balear vivió un gran 2018 porque también formó parte de la Sub-20 que rozó el título mundial aquel verano, cayendo en la final ante Japón por 3-1. De esa selección, además de ella, curiosamente la más tardía en consolidarse con las mayores, salieron futbolistas que han sido claves en el despegue del fútbol español femenino.

Así, en un equipo donde también estaba Claudia Pina, sobresalían jugadoras como Aitana Bonmatí, que se perdió por sanción aquella final, Patri Guijarro, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Lucía García, Misa Rodríguez, Damaris Egurrola, que finalmente optó por jugar con Países Bajos ante la falta de oportunidades que le dio Jorge Vilda, y Maite Oroz. La actual doble Balón de Oro, Batlle y Misa fueron campeonas del mundo cinco años después en Sidney, con Guijarro, Aleixandri y García fuera, al igual que una Pina que, como todas ellas, había estado en la Eurocopa de 2022, por su renuncia a jugar con la selección hasta que no hubiera cambios estructurales.

El último gran éxito de la base en aquel 2018 fue el de la Sub-19 en el Europeo de Suiza, al igual que la Sub-17 semanas antes, batiendo a Alemania en la final (1-0). En esa selección estaban jugadoras que fueron campeonas del mundo en 2023 como Olga Carmona, Athenea del Castillo, Oihane Hernández y Laia Codina.

En total, de todos esos nombres protagonistas en 2018, en la pasada Eurocopa estuvieron Coll, Batlle, Aleixandri, Carmona, Fernández, Méndez, Guijarro, Bonmatí, Pina, Del Castillo, Paralluelo y García. A ellas se les unen futbolistas como la joven Vicky López, campeona del mundo Sub-17, y Maite Zubieta y la guardameta Adriana Nanclares, campeonas del mundo Sub-20, ambas en otro año exitoso como el 2022, con título continental de la Sub-19 y subcampeonato europeo de la Sub-17.

Y ese 2018 también supuso un cambio a nivel de clubes gracias al FC Barcelona que avisó de su crecimiento, del que se ha beneficiado la 'Roja'. En la Champions, el conjunto blaugrana estuvo a punto de tumbar al todopoderoso Olympique de Lyon francés, que derrotó de forma ajustada en los dos partidos a un equipo donde Patri Guijarro ya sobresalía y se empezaba a asomar Aitana Bonmatí. Un año después, el Barça haría historia con su primera final de la máxima competición continental, cayendo ante el conjunto lionés.