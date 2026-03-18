El Gobierno de Senegal rechaza que se declare a Marruecos campeón de la Copa África en una decisión "gravemente ilegal"

Archivo - Selección senegalesa de fútbol ante Marruecos en la final de la Copa África. - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Senegal rechazó este miércoles que se declara a la selección de fútbol de Marruecos como campeón de la última Copa de África, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declarara este martes a la selección masculina de Senegal "culpable de perder por incomparecencia" la final, que se disputó el pasado 18 de enero, por haberse marchado del campo y amagar con no volver, en señal de protesta tras un penalti, una decisión que calificaron de "gravemente ilegal".

"El Gobierno de Senegal expresa su profunda consternación ante la decisión adoptada por el tribunal de apelación de la CAF, por la que se retira a la selección nacional de Senegal su título de campeona de África 2025 para otorgárselo a Marruecos", escribió Marie Rose Khady Fatou Faye, secretario de Estado del Primer Ministro y portavoz del Gobierno senegalés.

Para el Ejecutivo del país africano, "esta decisión sin precedentes, de una gravedad excepcional, choca de frente con los principios fundamentales que sustentan la ética deportiva", entre los que destacan "la equidad, la lealtad y el respeto a lo ocurrido sobre el terreno de juego". "Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conduce a una decisión gravemente ilegal y profundamente injusta", agregó.

"Al poner en tela de juicio un resultado obtenido al término de un encuentro disputado regularmente y ganado respetando las reglas del juego, la CAF atenta gravemente contra su propia credibilidad, así como contra la confianza legítima que los pueblos africanos depositan en las instituciones deportivas continentales", agregó la carta del Gobierno.

Por esto, Senegal "no puede tolerar que una decisión administrativa borre el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva". "Senegal rechaza sin ambigüedades este intento de despojo injusto", aseveraron con firmeza el Gobierno senagalés, que solicitó la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en la CAF.

Así, Senegal recurrirá por "todas las vías adecuadas" esta decisión, incluso ante las instancias jurisdiccionales internacionales competentes, para que "se haga justicia y se restablezca la primacía del resultado deportivo".

El Gobierno senegalés aprovechó también para renovar la solidaridad de toda la nación con los senegaleses detenidos en Marruecos a raíz de los incidentes de la final de la Copa África. "Senegal se mantendrá firme, vigilante e inflexible en la defensa de los derechos de la selección senegalesa y en el restablecimiento del espíritu deportivo africano", concluyó la carta.

Este martes, la Junta de Apelación de la CAF admitió "en forma" y estimó el recurso interpuesto por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) tras el desenlace de esa final, donde Brahim Díaz falló el polémico penalti tirándola a lo Panenka y no evitó una prórroga donde Pape Gueye marcó un golazo que dio el trofeo a Senegal y alargó la sequía de la selección de Marruecos, que además era anfitriona del torneo.

"Se anula la decisión del Comité Disciplinario de la CAF. La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa de África de Naciones", subrayó la nota de prensa.

En este sentido, el texto recalcó que "se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento" y que aplicando el artículo 84 se le dio por perdido el encuentro al combinado senegalés "por incomparecencia", cuando tras ese penalti señalado abandonaron algunos jugadores el campo durante unos minutos.