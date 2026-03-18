La Federación Marroquí expresa "satisfacción" por una medida que "va en la línea del respeto al reglamento"

Archivo - Brahim Díaz, durante un lance de la final. - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha mostrado "satisfacción" porque la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), dándole el título de la última Copa de África en detrimento de la selección de Senegal, algo que a su juicio "va en la línea del respeto al reglamento" y también "de la estabilidad necesaria" para "el buen desarrollo" de los torneos internacionales.

"Después de la decisión emitida por el Comité de Apelación de la CAF, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) quiere expresar su satisfacción por una decisión que va en la línea del respeto al reglamento y de la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de las competiciones internacionales", indicó este miércoles el ente federativo marroquí a través de un comunicado oficial.

"Desde los primeros incidentes que provocaron la interrupción del partido, la FRMF ha manifestado y reiterado constantemente su petición: la aplicación estricta del reglamento que rige la competición. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa nunca ha sido cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino únicamente exigir el cumplimiento de la normativa", subrayó la misma nota de prensa.

"Tras una primera resolución contra la que la FRMF había presentado un recurso, la CAF reconoce que no se había respetado la norma, conocida por todos y aplicable a todos", apostilló esa nota. Todo ello, a consecuencia de que la Junta de Apelación de la CAF haya despojado a Senegal del título que conquistó el pasado 18 de enero en Rabat, por haber infringido el artículo 82 del Reglamento del propio torneo continental.

Luego la FRMF afirmó haber "respetado en todo momento las normas propias del reglamento de resolución de litigios relacionados con las competiciones, de conformidad con la ley". "Ha presentado sus alegaciones, ha participado en las audiencias a las que ha sido convocada y se ha esforzado por hacer valer sus derechos y las normas que garantizan el buen desarrollo de las competiciones", añadió el comunicado.

"Esta decisión contribuye a aclarar el régimen aplicable a situaciones similares y refuerza la coherencia y la credibilidad de las competiciones internacionales, en particular del fútbol africano", apuntó la FRMF.

En este sentido, el organismo federativo marroquí vaticinó que "seguirá defendiendo la aplicación estricta y equitativa de las normas que rigen las competiciones en las que participa ante los organismos continentales e internacionales, y tiene la intención de afrontar con serenidad las próximas citas deportivas, entre las que destacan la Copa del Mundo y la Copa de África femenina, previstas para este verano".

"La Federación desea reiterar su reconocimiento a todas las naciones que participaron en esta edición de la Copa de África [masculina], que ha constituido un momento clave para el fútbol africano", concluyó la nota.