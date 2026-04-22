Sergio González, destituido en el Cádiz CF y le reemplaza Imanol Idiakez

Archivo - El técnico catalán Sergio González, en su etapa com entrenador del Cádiz CF.- Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico catalán Sergio González fue destituido este miércoles como entrenador del Cádiz CF un mes y medio después de su nombramiento el pasado 9 de marzo, sumando solo un triunfo desde entonces en los últimos siete encuentros, y su reemplazo será el donostiarra Imanol Idiakez.

"El Consejo de Administración del Cádiz CF ha comunicado a Sergio González su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Carlos Sánchez y Sergio Dorado; segundo entrenador y preparador físico", informó la entidad andaluza en su página web.

En su segunda etapa en el Cádiz, Sergio González firmó el pasado 9 de marzo y logró sumar tres puntos ante el colista CD Mirandés (0-2) en su primer partido en su regreso. Desde esa victoria el 13 de marzo, el equipo andaluz solo ha sufrido derrotas, seis en total, con solo 2 goles a favor en esa serie, por 15 en contra.

"La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en esta segunda etapa en el club y le desea mucha suerte en su futuro profesional", concluyó el comunicado del club.

Con solo una victoria en los últimos 15 encuentros, el Cádiz se sitúa actualmente 18º en la tabla con 38 puntos, solo 3 por encima de los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion 2025-26. Su siguiente encuentro será el lunes 27 de abril (20.30) ante la UD Las Palmas, que está peleando el ascenso.

Horas después de la destitución, el Cádiz CF hizo oficial la llegada de Imanol Idiakez al banquillo del equipo cadista. "El Cádiz CF e Imanol Idiakez han alcanzado un acuerdo para su incorporación como entrenador de la primera plantilla hasta final de temporada", informaron en un comunicado.

La entidad andaluza se decanta por un técnico "con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador", que ha dirigido al AEK Larnaca de Chipre esta temporada. "El técnico ya se encuentra en la ciudad deportiva y dirigirá la sesión de trabajo de esta tarde", avanzó el Cádiz.