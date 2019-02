Sergio Ramos aclara que no quiso forzar su amarilla ante el Ajax

Publicado 14/02/2019 13:46:13 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aclaró que no quiso forzar la amarilla que vio este miércoles ante el Ajax y que le privará de jugar la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el equipo holandés, asegurando que fue "un lance del juego" para intentar evitar cualquier castigo disciplinario de la UEFA.

"Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", señaló Sergio Ramos en su cuenta oficial de 'Twitter'.

El andaluz remarcó que tomó una decisión cuando había "muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones". "Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego", intentó zanjar.

Estas palabras contradecían las que había dicho en la zona mixta del Johan Cruyff Arena tras el encuentro. "Mirando el resultado, mentiría si dijese que no fue intencional. Es algo en lo que estaba pensando y no es subestimar al rival o decir que la eliminatoria está acabada, en fútbol tienes que tomar decisiones", confesó Ramos.

De este modo, el de Camas intentaba restar polémica y una posible sanción de la UEFA, ya que el organismo no le gustan este tipo de acciones y ya castigó con un partido por este motivo el año pasado a Dani Carvajal, que forzó una amarilla ante el APOEL perdiendo tiempo de forma descarada con el partido encarrilado y que además de no jugar el último partido de esa fase de grupos, se perdió la ida de los octavos ante el PSG.