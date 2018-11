Sergio Ramos: "Nos sentimos responsables, es momento de actuar"

Actualizado 31/10/2018 12:18:02 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró este miércoles que se sienten "responsables" de la delicada situación que atraviesa el equipo y que ha terminado con la destitución de Julen Lopetegui como primera medida, aunque dejó claro que "es momento de actuar" empezando por el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la UD Melilla.

"Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy", escribió Sergio Ramos, tanto en castellano como en inglés, en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT