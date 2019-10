Sergio Ramos: "La varita de medir es distinta para ciertos jugadores y entrenadores"

Publicado 21/10/2019 18:19:48 CET

Sergio Ramos of Real Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League football match played between Real Madrid and Club Brujas KV at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on October 01, 2019. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha asegurado que "en el fútbol la varita de medir es distinta para ciertos jugadores y entrenadores", en referencia a la presión sobre Zinédine Zidane tras la última derrota en Mallorca, lamentando que "volver a hablar del entrenador que podría pisar el banquillo del Madrid es un día a día que cansa un poco".

"En el fútbol la varita de medir es distinta para ciertos jugadores y entrenadores. Sería fácil acabar diciendo que 'Zizou' será el entrenador hasta final de temporada, no habría especulaciones, pero el fútbol son resultados y el entrenador depende de eso. Si estamos todo el día hablando del entrenador cada vez que se pierde o se empata es incómodo para el entrenador, para el club y para los jugadores", lamentó Sergio Ramos.

"Solo pensamos en ganar mañana, no vamos más allá de lo que quieren pretender terceras personas", añadió en rueda de prensa cuando se le preguntó por una posible vuelta al club de José Mourinho, sin aclarar si se refería al entrenador portugués con sus palabras. En este sentido, reclamó que "volver a hablar del entrenador que podría pisar el banquillo del Madrid es un día a día que cansa un poco".

"No pensamos si 'Zizou' va a seguir o no, solo pensamos en ganar mañana. Para hablar de si el entrenador sale o no ya tendremos tiempo, ojalá que el resultado sea bueno y eso no haga falta. Con todo lo que ha hecho Zidane por el Madrid merece un respeto y que no se hable de él cada vez que empatamos o perdemos un partido", pidió, realizando una encendida defensa de su entrenador.

Así, aclaró que dentro del vestuario "todo el mundo está a muerte" con el técnico francés y que "pase lo que pase en el futuro" están obligados a "dar la imagen de ser siempre un equipo unido que confía en su entrenador". "Nos hubiese gustado que los resultados fuesen otros, pero el Madrid siempre vuelve y la única manera de hacerlo es unidos. Debemos seguir trabajando y los resultados van a poner todo en su sitio", confió.

"ZIDANE ESTÁ CURADO DE ESPANTO"

Para lograr esa mejoría, el capitán explicó que los jugadores no pueden "manejar ni manipular la opinión de la gente". "'Zizou' está curado de espanto y conoce muy bien cómo es la casa, el nivel de exigencia del club y que dependemos del resultado. No creo que (los rumores de despido) tengan ninguna influencia a la hora de tomar una decisión como entrenador", analizó.

Tras el último tropiezo, el central subrayó que "es complicado sacar conclusiones cuando los resultados no son buenos". "Hay muchísimas cosas que mejorar, el equipo no está haciendo las cosas bien y nosotros debemos ser los primeros realistas para cambiar. Los primeros minutos nos cuesta meternos en los partidos y hay que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. En Mallorca no merecimos perder, pero en los primeros minutos podíamos haber hecho mucho más. A lo largo de esta temporada hemos hecho partidos muy completos en ataque y defensa, pero en el fútbol vives del gol y últimamente no estamos acertados", reflexionó.

Preguntado por si la suspensión del partido ante el Barcelona, que iba a disputarse el próximo sábado, les libera de presión para dar el máximo en Estambul, opinó que "depende de cómo se mire". "Reivindicarte en tu estadio con tu gente siempre es bueno y el equipo tiene ganas de vivir un clima de tranquilidad", destacó.

Por último, Ramos avisó del peligro que tiene "un grandísimo jugador" como Radamel Falcao, cuya participación este martes con el Galatasaray es una incógnita. "Lo hemos tratado a lo largo de muchos años y es un grandísimo '9', un 'killer'. Lleva varias semanas sin jugar y no sabemos si será titular, pero siempre es una gran amenaza", avisó sobre el colombiano.