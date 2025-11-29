Sevilla y Betis se enfrentan en un derbi de ausencias

Archivo - Ricardo Rodríguez y Juanlu Sánchez en el Real Betis-Sevilla FC de la pasada temporada - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El derbi sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuán medirá este domingo la reacción de Sevilla FC y Real Betis después de varias semanas de irregularidad y con numerosas bajas (16.15 horas), en una decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports en la que el Villarreal quiere confirmarse en la tercera posición ante la Real Sociedad (14.00 horas) y en la que el RCD Espanyol defiende su plaza europea frente al RC Celta en ABANCA Balaídos (18.30 horas).

Como de costumbre, la capital hispalense vive con tensión la llegada del 'Gran Derbi'. Peleas entre ultras de ambos equipos -que se saldaron con 14 detenidos-, pintadas ofensivas en La Cartuja y cruces de reproches entre seguidores en redes sociales han marcado una semana en la que los dos conjuntos se juegan mucho más que tres puntos.

En esta ocasión, el cuadro verdiblanco llega más en forma a la cita. Quinto con 21 puntos, uno más que el primero de los aspirantes a colarse en zona continental, el equipo de Manuel Pellegrini, renovado estos días hasta 2027, ha empatado sus últimos dos partidos ligueros ante Valencia (1-1) y Girona. En Liga Europa, se ha asentado en posiciones de privilegio con su victoria ante el Utrecht (2-1).

"Los derbis engrandecen la ciudad, cuando hay un espectáculo tan grande, mientras mejores sean los jugadores que estén dentro del campo, para ambos equipos, mejor es el espectáculo", señaló en rueda de prensa Pellegrini, que no tendrá a disposición a hombres como Isco Alarcón.

Mientras, los de Matías Almeyda, décimos (16) en la tabla, solo han conseguido tres de los últimos 15 puntos en juego, unos números que le dejan a la misma distancia, cinco unidades, de los puestos europeos que de la zona de descenso. El pasado lunes, dejaron atrás la victoria ante Osasuna cayendo en el RCDE Stadium, donde además perdieron por lesión a Rubén Vargas y Adnan Januzaj.

"Son partidos especiales. Uno agradece a la vida estar aquí en estos momentos. Los derbis quedan en la historia. Todos somos conscientes de lo mismo, hay que ganarlo. No salgo a la calle, pero seguramente todos nuestros aficionados piensan igual. Son partidos únicos, el folclore del fútbol. Hay que jugarlos con un sentimiento de pertinencia importante, porque es la historia de dos rivales", advirtió Almeyda.

La baja de Isco, que abandonó el entrenamiento del sábado en La Cartuja con muletas, trastocará el once del técnico chileno, que tampoco podrá contar con los también lesionados Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat ni con el sancionado Antony, expulsado ante el Girona. Los nervionenses, por su parte, deberán lidiar con las ausencias, además de las de Vargas y Januzaj, de Gabriel Suazo y Tanguy Nianzou.

EL VILLARREAL, EN BUSCA DE SU QUINTA VICTORIA EN SAN SEBASTIÁN

En el Reale Arena, el Villarreal, que comenzó la jornada en la tercera plaza, busca su quinta victoria liguera consecutiva que le asiente en puestos de 'Champions' frente a una Real Sociedad que ha mejorado sus prestaciones en las últimas semanas y que aspira a acercarse a la zona noble.

En contraste con la 'Champions', donde esta semana sumó un nuevo tropiezo frente al Borussia Dortmund (4-0), el cuadro de Marcelino García Toral suma cinco fechas consecutivas puntuando y cuatro triunfos seguidos, después de superar al Valencia (0-2), al Rayo Vallecano (4-0), al RCD Espanyol (0-0) y al RCD Mallorca (2-1). Con 29 puntos, los castellonenses están a tres del liderato y con ocho de renta sobre la quinta plaza.

El conjunto donostiarra, por su parte, ha mejorado su imagen con seis compromisos seguidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones; en LaLiga, sus tres victorias -la última de ellas en El Sadar (1-3)- y dos empates ligueros en ese periodo le han aupado hasta la novena posición con 16 unidades, a cinco de la sexta plaza.

Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes no estarán disponibles en el 'Submarino Amarillo', mientras que Sergio Francisco ha unido a la enfermería a Mikel Oyarzabal, que se perderá el partido igual que Yangel Herrera, Orri Steinn Oskarsson, Jon Karrikaburu e Iñaki Rupérez.

EL ESPANYOL DEFIENDE EUROPA EN VIGO

Además, Celta y Espanyol se enfrentan en ABANCA Balaídos en un duelo en el que los catalanes defienden Europa, a lo que aspira el cuadro gallego. Los de Manolo González olvidaron justo después del parón su serie de dos derrotas seguidas con una victoria ante el Sevilla (2-1), un resultado que les permitió pasar la semana en la sexta plaza (21).

A cinco puntos de ese cotizado lugar, el equipo gallego ha logrado dar un vuelco a su trayectoria de arranque de curso ganando tres de los últimos cuatro choques de la competición doméstica, el último de ellos frente al Deportivo Alavés (0-1), aunque en Liga Europa claudicaron en casa del Lodogorets (3-2).

La única baja del conjunto perico será la de Javi Puado, mientras que los locales llegan a la cita sin lesionados y sin sancionados tras recuperar a Fran Beltrán, que superó una gastroenteritis, y a Carlos Domínguez, ya sin problemas en el tobillo.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Real Sociedad - Villarreal. Soto Grado (C.Riojano) 14.00 horas.

Sevilla - Real Betis. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15 horas.

Celta - Espanyol. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego) 18.30 horas.

Girona - Real Madrid. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00 horas.