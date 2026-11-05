Sevilla y Deportivo Alavés buscan reencontrarse antes del parón

Archivo - El delantero del Sevilla FC Isaac Romero durante un partido de Liga. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla recibe este viernes al Deportivo Alavés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas), en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los locales quieren volver a la senda del triunfo para marcharse al parón de selecciones en puestos europeos, mientras que los babazorros buscan poner fin a una racha de siete jornadas sin ganar que les ha precipitado a la zona baja de la clasificación.

Sevilla y Alavés abren la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la última antes del segundo parón de selecciones del curso. Un partido al que los dos equipos llegan tras un tramo de temporada en el que no han conseguido dar continuidad a un gran inicio liguero, aunque las urgencias no son las mismas en los dos equipos pese ha haber caído en su último encuentro.

Los hispalenses vieron como el Getafe daba la vuelta al tanto inicial de Kike Salas (1-3), pero siguen ocupando la sexta posición. Y es que, pese a haber sumado cuatro de los últimos 15 puntos en juego, la irregularidad de sus perseguidores le han permitido mantenerse en unos puestos de honor de la tabla que comienzan a verse amenazados por equipos como Athletic Club y Deportivo. Eso sí, un triunfo podría auparles al quinto puesto en caso de derrota de la Real Sociedad.

Tres puntos que no serán sencillos de lograr pese a medirse ante un Deportivo Alavés en horas bajas. Y es que, los vitorianos encadenan cuatro visitas ligueras al Sánchez-Pizjuán sin conocer la derrota --tres empates--. Sin embargo, su rendimiento lejos de Mendizorrotza está siendo su gran debe en este curso, ya que no han conseguido ningún triunfo y vienen de encadenar dos derrotas consecutivas --FC Barcelona (6-1) y RC Celta (2-1)--, a lo que se suma una racha de siete partidos sin ganar en Liga --dos empates--.

En cuanto al apartado de bajas, Luis García Plaza no podrá contar con el sancionado Manu Bueno, ni con los lesionados Miguel Sierra y Peque. La buena noticia para el Sevilla es que Isaac Romero, que viene de marcar en los dos últimos partidos en el casa, se ha recuperado a tiempo de la contusión en la rodilla que sufrió ante el Getafe y apunta a la titularidad.

En el lado babazorro, Quique Sánchez Flores, que regresa a la que fue su casa durante la segunda mitad de la temporada 2023-24, tendrá la única baja de Mikel Rodríguez, y tendrá su principal duda en el once en el acompañante de Lucas Boyé en la delantera. Un puesto que podría ocupar Toni Martínez o los exsevillistas Denis Suárez y Mariano Díaz.

PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 6.

Sevilla - Deportivo Alavés 21.00 horas.

Sábado 7.

Málaga - Racing 14.00 horas.

Espanyol - RC Deportivo 16.15 horas.

Osasuna - Athletic Club 18.30 horas.

Valencia - Real Madrid 21.00 horas.

Domingo 8.

Elche - Real Betis 14.00 horas.

Real Sociedad - Rayo Vallecano 16.15 horas.

RC Celta - Levante 18.30 horas.

Villarreal - Getafe 18.30 horas.

At. Madrid - FC Barcelona 21.00 horas.