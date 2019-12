Sevilla y Getafe defienden en casa su ritmo de 'Champions'

Publicado 14/12/2019 18:57:40 CET

Sevilla y Getafe jugarán en casa este domingo ante Villarreal y Real Valladolid por mantener su gran momento de forma y resultados en lo alto de la tabla, en una jornada 17 de LaLiga Santander que traerá también pelea por lo bajo entre Celta y Mallorca, además del momento dispar que chocará entre Betis y Espanyol.

Los de Julen Lopetegui son el mayor perseguidor de Barça y Madrid, ambos copando el liderato y con el Clásico pendiente para la próxima semana. La visita el pasado domingo a El Sadar frenó en parte la dinámica de un Sevilla que eso sí no deja de sumar y goza de tres puntos sobre el cuarto, una Real que empató al Barça el sábado.

Al calor del Sánchez-Pizjuán, el cuadro local tiene la oportunidad de seguir afianzando esa posición 'Champions' y la buena dinámica del proyecto de Lopetegui. El Sevilla juega bien y gana, una contundencia que abandonó a su próximo rival el domingo a las 18:30. El Villarreal comenzó como un tiro y con el acierto goleador que no tuvo el año pasado y por el que sufrió con la amenaza del descenso.

Sin embargo, ahora lleva seis jornada sin ganar y ha perdido de vista la zona europea. "Ganar sería dar un salto anímico importante", dijo Javi Calleja en la previa, consciente de que la buena imagen de su equipo debe ir acompañada de resultados. Para eso, el 'submarino' necesita recuperar los goles de Gerard Moreno, Ekambi o Samu Chukwueze. Santi Cazorla, recién cumplidos 35, vuelve tras lesión.

Además, al acecho del 'Top 4' sigue un Getafe que ya el año pasado rozó la hazaña de meterse en Champions por primera vez en su historia. Los de José Bordalás llegan de avanzar en la Liga Europa y ahora, presumiendo de plantilla larga, confían en el Coliseum para dejar al Pucela en su mala racha, de ya cuatro partidos sin ganar. Tras el empate de la Real, el 'Geta' tiene opción de ponerse cuarto.

LA CRISIS DEL ESPANYOL TOPA CON EL MEJOR BETIS

El domingo también se vivirá por lo bajo, con un duelo directo entre Celta y Mallorca, quienes marcan descenso y salvación por un punto de diferencia. El cuadro gallego recibe al balear en Balaídos en medio de una nueva crisis de juego, ahora con Óscar García Junyent en el banquillo. El desfile de técnicos no cambia el panorama celeste, que el año pasado se libró del descenso gracias a Aspas.

El delantero de Moaña de momento no es capaz hacer su magia en solitario y el juego y actitud del equipo no parece el idóneo para salir del descenso. Ante el Mallorca se antoja una final y una opción directa de cambio de tercio. Los de Vicente Moreno no saben lo que es puntuar lejos de casa y llevan tres derrotas seguidas.

Además, el Espanyol tiene la opción de abandonar el 'farolillo rojo', tras el empate del viernes del Leganés en Mendizorrotza, pero tendrá enfrente al mejor Betis de la temporada. Los de Rubi, técnico perico el año pasado, llevan tres victorias seguidas, la última con 'hat-trick' de Joaquín y, de estar hundido en la zona roja, apunta a engancharse a la zona europea antes de que termine la primera vuelta.

En cambio, el efecto Machín se diluyó muy rápido, con una victoria en ocho partidos de liga, y el domingo saltará al RCDE Stadium en clara alerta, más allá de que Mallorca pueda abrir más la brecha de cinco puntos. El problema de la falta de gol lastra a un Espanyol que no encontró solución a la salida en verano y precisamente al Betis de un Borja Iglesias que apenas tiene minutos en su nuevo equipo.

