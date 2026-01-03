Sevilla - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

sábado, 3 enero 2026
   MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

   En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el conjunto levantinista inaugura la era del portugués Luís Castro con el objetivo de conseguir la primera victoria desde el 4 de octubre, cuando el equipo entonces dirigido por Julián Calero se impuso al Real Oviedo.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Sow, Mendy; Isaac Romero y Alexis Sánchez.

   Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturo, Pampín; Carlos Álvarez, Arriaga, Vencedor, Losada; Iván Romero y Morales.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Sevilla y Levante de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 4 de enero a las 14.00 horas en el Sánchez-Pizjuán.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los hispalenses y los granotas se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga (en abierto) y M+ LaLiga.

