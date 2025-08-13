El Sevilla no ve "ninguna tragedia" con las inscripciones y busca "la fórmula de bueno, bonito y barato"

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol profesional del Sevilla FC, Antonio Cordón, repasó este miércoles la situación del club andaluz en el tema de entradas, salidas y las inscripciones en LaLiga EA Sports en la semana del inicio de la competición, donde apuntó que no ve "ninguna tragedia" sino la situación de la gran mayoría.

"Se aproxima el final del verano y empezarán los movimientos para la mayoría de los clubes, hay que estar preparados para dos semanas muy intensas, estoy ilusionado con ello", analizó Cordón en rueda de prensa sobre las operaciones del Sevilla, en declaraciones que recoge la web oficial del club.

"Hay conversaciones abiertas por muchos jugadores, el Sevilla sigue siendo un club donde muchos clubes miran a sus futbolistas, la marca Sevilla está ahí. Seguro que algunas acabarán cerrándose y llegaremos a los objetivos que nos hemos marcado. Y después toca reforzar con la fórmula de bueno, bonito y barato, estoy seguro de que lo vamos a conseguir", añadió el directivo.

Cordón apuntó que apuestan por la sensatez para solucionar todos los casos y se mostró "tranquilo e ilusionado" sobre el tema de las inscripciones de los futbolistas. "Queda tiempo, yo miro al final del verano, al 1 de septiembre. Estamos trabajando porque cada día cambia, todo es muy dinámico y surgen cosas muy rápidas", dijo.

"Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán 11 contra 11 y estamos ilusionados. Trabajamos para llegar con un buen equipo a San Mamés, tenemos bajas por lesiones, que son normales en las pretemporadas, pero no estoy preocupado, estoy tranquilo e ilusionado. No es ninguna tragedia, hablamos con el entrenador todos los días y está tranquilo", añadió.

El director deportivo del Sevilla apuntó que muchos clubes están en la misma situación. "Sabíamos que esto se iba a dar. Lo importante no es dónde estamos sino dónde queremos estar. Ahora hacemos fuerza de grupo, confiamos en la fuerza del vestuario. Esperaba esta situación, casi todos los equipos están en circunstancias parecidas, debe haber como 70 no inscritos", apuntó.

"Tenemos que vender activos del club, hay jugadores con salarios importantes y estamos trabajando para buscar soluciones en buena sintonía con ellos. Haciéndolo así se llegará a buen puerto. Estamos convencidos que los jugadores serán inscritos antes de que llegue el 1 de septiembre", añadió como clave.