Sevilla - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se verán las caras dos equipos necesitados de puntos para irse al parón con algo más de tranquilidad como son el Sevilla FC y el CA Osasuna, separados por tan sólo dos puntos en la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Sow, Mendy; Juanlu, Alfon, Vargas; y Adams.

Osasuna: Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones; Moi Gómez, Iker Muñoz; Víctor Muñoz, Rubén García, Kike Barja; y Raúl García.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Sevilla y Osasuna de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 8 de noviembre a las 16.15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los rojillos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.