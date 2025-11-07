Sevilla - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Sevilla - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Sevilla - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 18:59

   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   En el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se verán las caras dos equipos necesitados de puntos para irse al parón con algo más de tranquilidad como son el Sevilla FC y el CA Osasuna, separados por tan sólo dos puntos en la clasificación.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Sow, Mendy; Juanlu, Alfon, Vargas; y Adams.

   Osasuna: Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones; Moi Gómez, Iker Muñoz; Víctor Muñoz, Rubén García, Kike Barja; y Raúl García.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Sevilla y Osasuna de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 8 de noviembre a las 16.15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

   El duelo entre los hispalenses y los rojillos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado