Sevilla - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sevilla y Real Oviedo abrirán la jornada dominical en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un duelo entre hispalenses y carbayones en el que los locales quieren sumar tres puntos ante un rival directo por la permanencia que podrían auparles a los puestos nobles de la clasificación. Además, supondría poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en Liga --dos derrotas y un empate--.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Gudelj, Oso; Sow, Mendy, Jordán; Ejuke, Adams y Agoume.

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Colombatto, Reina; Hassan, Rondón y Chaira.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Sevilla y Oviedo de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 14 de diciembre a las 14.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los carbayones se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y DAZN LaLiga, en abierto.