Sevilla - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 7:59
   MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Sevilla y Real Oviedo abrirán la jornada dominical en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un duelo entre hispalenses y carbayones en el que los locales quieren sumar tres puntos ante un rival directo por la permanencia que podrían auparles a los puestos nobles de la clasificación. Además, supondría poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en Liga --dos derrotas y un empate--.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Gudelj, Oso; Sow, Mendy, Jordán; Ejuke, Adams y Agoume.

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Colombatto, Reina; Hassan, Rondón y Chaira.

HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Sevilla y Oviedo de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 14 de diciembre a las 14.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los hispalenses y los carbayones se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y DAZN LaLiga, en abierto.

