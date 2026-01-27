El Sevilla refuerza su ataque con la cesión de Neal Maupay

Archivo - Neal Maupay, antes de un partido con el Olympique de Marsella. - Nathan Barange / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha alcanzado este martes un acuerdo con el Olympique de Marsella para la cesión hasta el final de la presente temporada 2025/26, y con opción de compra incluida, del delantero franco-argentino Neal Maupay, de 29 años.

Maupay nació el 14 de agosto de 1996 en Versalles (Francia) y se formó desde los 11 años en las categorías inferiores del OGC Nice. Y con 16 años y 32 días se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar en la Ligue 1. "No fue un estreno anecdótico, pues en esa primera temporada acabaría disputando 15 partidos ligueros y cuatro entre ambas copas, con cuatro goles en su haber", resumió el Sevilla en una nota de prensa.

"En las dos campañas siguientes, en las que compaginó el primer equipo y el filial, sumó 39 partidos y siete goles más a su cuenta en Niza. En el verano de 2015, recién cumplidos los 19 años, firma por el Saint-Ettiene, donde completa la temporada 2015/16 con un balance de 29 partidos, cinco goles y dos asistencias. Debuta además en competición europea, disputando tres partidos de UEFA Europa League", resaltó el comunicado oficial.

La temporada siguiente se marchó cedido al Stade Brestois de la Ligue 2, con el que anotó 13 goles en 32 partidos. "Tras la cesión no vuelve a Saint-Ettiene y comienza su aventura en Inglaterra con solo 21 años, recalando en el Brentford FC de la Championship. En dos temporadas completas juega nada menos que 95 partidos oficiales, en los que firma 41 goles. Números que le permiten dar el salto a la Premier League de la mano del Brighton & Hove Albion FC en el verano de 2019", agregó la nota.

El texto destacó sus 37 partidos ligueros en su primera campaña --y uno de FA Cup--, marcando diez goles. "Guarismos que casi replica en la 2020/21 --36 partidos y ocho goles-- y en la 2021/22 --35 partidos y nueve goles--. Una regularidad que le permite subir un nuevo escalón en el verano de 2022, ya con 26 años, en el que firma por el Everton FC. En Liverpool juega 29 duelos oficiales y anota un gol. En el ejercicio siguiente disputa tres partidos con los 'toffees', pero vuelve cedido al Brentford para jugar 34 partidos y convertir ocho goles", apuntó la nota.

"Ya en el verano de 2024 se produce su vuelta a Francia, traspasado al Olympique de Marsella. En el conjunto del Vélodrome ha jugado 28 partidos y marcado seis goles en esta temporada y media. A nivel internacional, Maupay ha competido con la selección francesa en todas las categorías de base hasta la sub-21", zanjó el Sevilla su repaso a la carrera de Maupay.