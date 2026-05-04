El Sevilla sigue creyendo y mete en descenso al Alavés

Alexis Sánchez celebra su gol en el Sevilla-Real Sociedad - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha abandonado la zona de descenso después de ganar este lunes, en el último partido de la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, a la Real Sociedad (1-0) con un solitario gol del chileno Alexis Sánchez, un resultado que hace caer al Deportivo Alavés a los puestos de peligro.

En medio del espectacular ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los donostiarras mandaron en los primeros minutos antes de que el cuadro nervionense se desperezara con un disparo de Chidera Ejuke al cuarto de hora que paró Alex Remiro. Antes de que se cumpliese la primera media hora, Rubén Vargas se animó desde la frontal, pero el guardameta visitante también atrapó su remate.

Siguió insistiendo el delantero nigeriano, que antes del descanso encontró hueco entre dos jugadores 'txuri urdin' y chutó escorado por encima de la portería rival, justo después de que Neal Maupay rozase el primer tanto de los sevillistas.

A la vuelta de vestuarios, Mikel Oyarzabal se quedó a centímetros de rematar un balón al que sí llegó un Ander Barrenetxea que sacó un disparo cruzado que se fue lamiendo el poste. Justo después, Alexis Sánchez desató la euforia al rematar a placer tras asistencia de Maupay para inaugurar el marcador (min.50).

Vargas remató a las nubes en una acción en la que desaprovechó un genial pase a Alexis para finiquitar la contienda. Quien sí consiguió ver puerta, en el 78, fue Lucien Agoumé, pero el colegiado anuló el tanto por un polémico fuera de juego.

De esta manera, el Sevilla corta una serie de dos derrotas seguidas, sale del descenso y alcanza los 37 puntos, uno más que el equipo que ahora marca la zona de peligro, el Deportivo Alavés (36). Los de Pellegrino Matarazzo, ya clasificados para la Liga Europa por la conquista de la Copa del Rey, se quedan novenos con 43 unidades tras enlazar su cuarto encuentro liguero sin ganar.